Mazda révèle la prochaine Miata : qu’est-ce qui se cache sous son capot ?

Quelles surprises nous réserve Mazda avec la toute nouvelle Miata ou MX-5, qui sort en 2027 ?

La Mazda Miata, ou MX-5, est une véritable icône dans le monde des voitures sportives. Alors que sa cinquième génération arrive en 2027, Mazda promet de maintenir l’esprit de ce roadster tout en introduisant des innovations majeures. Et cette fois, une surprise de taille se cache sous le capot !

La future Mazda Miata, une technologie hybride attendue

Cette toute nouvelle Mazda MX-5 adoptera apparemment une technologie hybride légère. Ceci marque d’ailleurs une grande première dans l’histoire du modèle. Ce système hybride sera couplé à un moteur à combustion essence (probablement un quatre-cylindres Skyactiv). Il améliorera l’efficacité énergétique tout en conservant les performances caractéristiques de la Mazda Miata.

Mazda semble déterminée à respecter les normes environnementales strictes sans sacrifier la philosophie « Jinba Ittai ». Pour info, cela signifie l’union parfaite entre le conducteur et la machine. Le nouveau modèle sera également plus léger grâce à une construction en matériaux avancés. Cette Mazda conservera ainsi la légendaire maniabilité de la Miata.

On n’a pas encore les détails précis du moteur hybride. Cela dit, les ingénieurs de la marque annoncent une transition en douceur entre les modes électrique et thermique. Les passionnés peuvent donc s’attendre à une réponse instantanée de l’accélérateur et une puissance optimisée. Avec cette Mazda Miata, préparez-vous aussi à une réduction des émissions et la consommation de carburant.

Un design modernisé mais fidèle à l’ADN MX-5

Le design de la Miata 2027, bien qu’évolutif, restera fidèle à son identité intemporelle. En fait, la cinquième génération adoptera des lignes plus dynamiques tout en conservant des proportions compactes et harmonieuses. Mazda pourrait aussi intégrer à la voiture Miata des phares plus élancés et une calandre repensée pour un look encore plus moderne. La capote souple, qui fait partie de l’identité du modèle, restera bien évidemment de la partie.

L’intérieur ne sera pas en reste, avec une cabine améliorée qui mise sur l’élégance minimaliste et la connectivité. Mazda ajoutera des technologies avancées, dont un écran central plus intuitif et des systèmes de sécurité basés sur le programme Mazda i-Activsense. Les sièges de la Mazda Miata seront en outre repensés pour un meilleur maintien latéral, essentiel pour une voiture sportive. Les matériaux haut de gamme et les finitions soignées viendront compléter un intérieur moderne et fidèle à l’esprit Miata.

