Nissan casse les codes avec son moteur hybride révolutionnaire pour le grand public

Le moteur hybride révolutionnaire de Nissan déploie une puissance de 211 CV et fonctionne comme un générateur d’électricité !

Nissan vient de dévoiler son nouveau moteur hybride de 211 CV. Ce dernier équipera dès 2027 la série Rogue aux États-Unis. Il se distingue avant tout par son fonctionnement unique grâce auquel il peut agir comme un générateur d’électricité. Il ne ressemble donc pas aux autres moteurs qui transmettent directement leur puissance aux roues.

Nissan sort un moteur hybride qui produit de l’électricité

Cet engin innovant n’a rien à voir avec les moteurs traditionnels. Le moteur hybride développé par Nissan utilise effectivement une approche totalement revisitée. Au lieu de propulser directement les roues du véhicule, il agit plutôt comme un générateur. Le bloc de 211 CV produit de l’électricité pour alimenter les moteurs électriques de la voiture. Ces derniers se chargent ensuite de faire avancer le véhicule. Ce concept est en fait similaire à certains modèles Honda et marque une vraie rupture avec les hybrides classiques.

Le principal atout de ce design est la simplification du fonctionnement mécanique tout en maximisant l’efficacité énergétique. Avec ce moteur hybride de Nissan, on obtient une conduite plus fluide. Le système est, en outre, mieux adapté aux usages modernes comme les longs trajets ou les embouteillages en zones urbaines. Avec lui, Nissan réduit alors la dépendance à des batteries très lourdes. Résultat : la firme voit ses coûts de production baisser et conçoit des véhicules plus accessibles.

Un défi réussi pour la marque japonaise

Ces dernières années, les ventes de la marque sur le marché américain ont ralenti. Ce moteur hybride aide donc Nissan à afficher ses ambitions de reconquête. Il alimentera d’ailleurs la prochaine génération des SUV Rogue. Il combine en outre une autonomie étendue, de faibles émissions ainsi que d’excellentes performances. Nissan a conçu cette stratégie afin de séduire un public lassé par les solutions hybrides classiques. D’autre part, les conducteurs se retrouvent trop limités par l’autonomie des véhicules 100 % électriques.

La marque mise par ailleurs sur la fiabilité et le savoir-faire maison pour se démarquer. Après tout, l’innovation technologique est aujourd’hui nécessaire pour rester compétitif. Si ce moteur hybride de Nissan confirme ses promesses, il pourrait influencer de nouveaux standards industriels. Il pourrait aussi pousser d’autres constructeurs à explorer des alternatives similaires. Avec une production prévue dès 2026, Nissan espère capitaliser sur cet avantage pour revenir au sommet des classements de ventes mondiales.

