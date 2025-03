Révolution dans le ciel : un avion commercial 100 % électrique made in France

Les taxis volants ne seront pas les seuls à bientôt conquérir le ciel. La France a mis au point un avion commercial 100 % électrique. Ce projet est porté par la start-up toulousaine Ascendance Flight Technologies et le groupe Safran. Ce partenariat répond aux enjeux environnementaux et propose une alternative silencieuse et écologique aux hélicoptères classiques.

Un avion commercial 100 % électrique avec un moteur innovant

Le moteur ENGINeUS de Safran est au cœur de cette révolution. Il bénéficie de la certification de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). La puissance de ce moteur est en outre supérieure à 100 kW. Il intègre également une électronique de puissance embarquée pour réduire le poids et optimiser l’efficacité énergétique. Ce système s’associe à un refroidissement par air innovant. Cela simplifie donc la maintenance et améliore la fiabilité de l’appareil.

Cet avion commercial 100 % électrique est, par ailleurs, un véhicule hybride à décollage vertical. Il dispose de dix moteurs, dont deux ENGINeUS pour le vol horizontal. Ce choix technologique permet à l’avion ATEA d’atteindre une autonomie qui va jusqu’à 400 km. Elle se montre ainsi idéale pour des vols régionaux décarbonés et silencieux.

Un projet stratégique soutenu par France 2030

Ce projet révolutionnaire d’un avion commercial 100 % électrique pourrait positionner l’Hexagone comme pionnier dans l’aéronautique décarbonée. Ce programme s’inscrit en outre dans le cadre de France 2030. C’est une initiative dont le but est d’accélérer l’émergence d’une industrie aéronautique bas-carbone. Le premier vol d’essai de l’ATEA aura lieu dans un an. Quant aux essais au sol, ils ont déjà commencé à Muret, près de Toulouse.

Avec le moteur ENGINeUS qu’utilise cet avion commercial 100 % électrique, Safran réaffirme sa position de leader en propulsion électrique. En fait, Safran a déjà équipé plusieurs projets d’avions électriques auparavant. Quant à cette innovation, elle marque une étape clé pour atteindre l’objectif d’avions commerciaux à faible impact carbone. Elle ouvre aussi la voie à de nouvelles solutions de mobilité durable. On a par ailleurs une autre révolution dans le domaine de l’aéronautique, et c’est la voiture volante Model A.

