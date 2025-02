Model A, la voiture volante qui décolle enfin… mais à quel prix ?

La voiture volante devient réalité avec le Model A d’Alef Aeronautics. Présentée comme une révolution de la mobilité urbaine, cette innovation pourrait transformer notre façon de se déplacer. En revanche, avec un prix de 300 000 dollars, son accessibilité et son impact sur les embouteillages restent encore incertains.

Le Model A, une révolution technologique en marche

Cette voiture volante, baptisée Model A, se distingue par sa capacité à décoller et atterrir verticalement. Elle n’a donc pas besoin de piste spécifique. L’enfin s’équipe en outre d’un système de propulsion électrique et d’hélices discrètement intégrées sous une grille. Il peut transporter deux passagers sur une distance d’environ 322 km en mode routier et 177 km en vol. Cette double fonctionnalité offre une flexibilité sans précédent pour naviguer dans des environnements urbains congestionnés.

De plus, la start-up californienne a obtenu une certification spéciale de navigabilité de la Federal Aviation Administration (FAA). Cela autorise la Model A, la voiture volante d’Alef Aeronautics, à opérer dans l’espace aérien américain. C’est une première pour un véhicule de ce type.

Malgré son prix élevé, ce véhicule a déjà suscité un intérêt notable, avec plus de 3 000 précommandes enregistrées. Les acheteurs potentiels doivent verser un acompte de 150 dollars pour réserver leur véhicule, ou 1 500 dollars pour figurer sur la liste prioritaire. Alef Aeronautics prévoit par ailleurs de lancer la production de ce modèle d’ici la fin de l’année. Cette décision marque ainsi une étape significative dans l’évolution des transports personnels.

Que réserve l’avenir pour cette voiture volante ?

L’introduction de la voiture volante Model A soulève plusieurs défis, notamment en matière d’infrastructures et de réglementation. Malgré la certification de la FAA, des questions subsistent quant à l’intégration de ces véhicules dans le trafic aérien existant. On se demande également comment gérer les itinéraires de vol en zones urbaines denses et quelles formations les pilotes doivent suivre. De plus, on devra évaluer l’impact environnemental et sonore de ces véhicules pour assurer une adoption harmonieuse.

Consciente de ces enjeux, Alef Aeronautics envisage déjà l’avenir avec le développement d’une voiture volante Model Z. C’est un modèle plus abordable estimé à 35 000 dollars et dont le lancement est prévu pour 2035. Cette initiative pourrait démocratiser l’accès aux véhicules volants et transformer radicalement les déplacements urbains. Par contre, la concrétisation de cette vision dépendra de l’évolution des cadres réglementaires. L’acceptation sociale et les avancées technologiques ont aussi leur rôle à jouer.

Alef Aeronautics dévoile des images de sa voiture volante, sa solution pour répondre " à la congestion urbaine" pic.twitter.com/JBmChlxd8Z — BFMTV (@BFMTV) February 21, 2025

