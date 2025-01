Xpeng secoue le CES 2025 avec sa « voiture volante » !

Xpeng Aero HT a présenté lors du CES 2025 son hybride « voiture volante » qui fusionne automobile et aéronef. Le Land Aircraft Carrier est un véhicule modulaire unique qui combine un monospace électrique et un eVTOL (véhicule à décollage et atterrissage verticaux). Il offre une solution hybride qui répond aux besoins de transport terrestre et aérien.

L’hybride « voiture volante » de Xpeng fait sensation au CES 2025 !

Le Land Aircraft Carrier d’Xpeng est un véhicule électrique capable de transporter un eVTOL compact. Ce dernier se déploie à l’arrière du van une fois arrivé sur un site de décollage. Après le vol, l’eVTOL se rétracte et se range à nouveau dans le véhicule terrestre. Cela permet une transition fluide entre les deux modes de transport. Ce concept révolutionnaire simplifie le processus de vol et de conduite. Il rend alors l’aéronautique plus accessible tout en maximisant l’espace de transport au sol.

Cette voiture volante que Xpeng a révélé au CES 2025 s’inspire des technologies des rovers lunaires. Elle arbore un design futuriste et une fonctionnalité d’auto-recharge pour l’eVTOL. Avec son toit flottant et ses rétroviseurs escamotables, le véhicule dispose aussi d’une plateforme haute tension de 800 V. Cela permet une autonomie combinée de plus de 1 000 km entre le véhicule et l’aéronef. Encore en phase de développement, le modèle a déjà attiré l’attention de nombreux investisseurs et entrera en production dès 2026.

Des ambitions futuristes et des défis à relever

Certes, le concept de la voiture volante de Xpeng est impressionnant et a secoué le CES 2025. Cela dit, de nombreux obstacles restent à franchir avant qu’il ne devienne une réalité commerciale. Xpeng Aero HT a déjà accumulé 3 000 pré-commandes et prévoit une production annuelle de 10 000 unités à partir de 2026. Par contre, les certifications nécessaires à la production et à la navigabilité restent des étapes cruciales. Le constructeur doit encore terminer son usine à Guangzhou et lever des fonds pour financer son expansion.

Malgré ces défis, l’entreprise continue d’investir massivement dans la recherche et l’innovation. La vision à long terme de Xpenv va au-delà de son hybride « voiture volante » présentée au CES 2025. Elle inclut des projets de développement d’eVTOL plus rapides et de réseaux de mobilité aérienne urbaine. Si ces ambitions se concrétisent, elles pourraient véritablement transformer nos modes de transport dans les années à venir. Elles allieraient confort, rapidité et flexibilité entre terre et ciel.

