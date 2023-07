Cette incroyable voiture électrique volante pourrait être à vous prochainement ! 

Armada Model Zero, cette incroyable voiture électrique volante, a obtenu un certificat de navigabilité spécial de l’administration fédérale de l’aviation (FAA). Ce certificat permet de tester cet aéronef dans des endroits déterminés.

Pendant des décennies, les futurologues ont rêvé de voitures volantes, mais les progrès dans le monde réel ont été limités. Aujourd’hui, une entreprise s’est rapprochée de cette vision. En fait, l’administration fédérale de l’aviation a accordé à Alef l’autorisation de tester sa voiture de sport Armada Model Zero. Ce prototype peut passer du mode conduite au mode vol, tel un drone, et décoller directement dans les airs.

Cette incroyable voiture volante a reçu une attestation de navigabilité

La société californienne Alef Aeronautics a construit une incroyable voiture volante électrique baptisée Armada Model Zero. Il s’agit en quelque sorte d’un prototype précurseur du Model A, annoncé en 2022.

Alef Aeronautics affirme que cette voiture volante est la première à être certifiée par la FAA. En effet, les modèles similaires qui ont été approuvés ces dernières années peuvent voler, mais ne peuvent pas circuler sur les routes ordinaires ou dans les parkings.

Selon Jim Dukhovny, PDG d’Alef, l’obtention de cette homologation par la FAA « marque un pas de plus vers des déplacements plus rapides et plus respectueux de l’environnement. Ce véhicule permet de gagner un temps précieux tant pour les particuliers que pour les entreprises.

En fait, sur son site web, l’entreprise vante la capacité de cette voiture électrique volante à éviter le trafic et à voler dans n’importe quelle direction.

Voiture électrique volante à basse vitesse

À première vue, l’Armada Model Zero ressemble à une voiture ordinaire. Mais cachés sous son extérieur en maille se trouvent huit rotors – quatre à l’arrière et quatre à l’avant où se trouverait normalement le moteur.

Ceux-ci permettent au véhicule de décoller et d’atterrir verticalement, un peu comme un drone ou un hélicoptère, sans avoir besoin d’une longue piste. Plus encore, cet eVTOLe peut rouler jusqu’à 320 km sur les routes publiques. En revanche, une fois dans les airs, elle a une autonomie de vol de 176 km. Alef a déclaré que cet aéronef est un véhicule à faible vitesse. Il ne pourra pas aller plus vite que 40 km/h environ.

Suspendu au centre du cadre en fibre de carbone, l’habitacle peut accueillir jusqu’à deux personnes. En outre, il repose sur une plateforme pivotante appelée “cardan”. Une fois en l’air, l’ensemble du châssis du véhicule pivote latéralement de 90 degrés.

Les livraisons du modèle A d’Alef Aeronautics devraient commencer fin 2025. Il coûte 300 000 dollars en précommande.

Soulignons qu’outre Alef Aeronautics, il existe d’autres prétendants au titre de voiture volante approuvée pour un usage public. Citons notamment le prototype Flying Tiger de Volkswagen et l’AirCar de Klein Vision, qui a obtenu un certificat de navigabilité en Slovaquie l’année dernière. Michael Cole, président de Hyundai Motor Europe, a déjà déclaré qu’il pensait que les voitures volantes seraient présentes dans nos villes d’ici 2030.