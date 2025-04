La nouvelle promesse de Peugeot pourrait bien changer le choix de votre prochaine voiture

Avec la nouvelle promesse “Satisfait ou échangé” de Peugeot, les acheteurs de véhicules électriques peuvent désormais échanger leur voiture.

Peugeot frappe fort en 2025 avec la politique “Satisfait ou échangé”. La marque l’a instaurée pour rassurer ses clients face à la transition électrique. Peugeot a, en outre, lancé cette nouvelle promesse en partenariat avec Stellantis Finance et Services. Grâce à elle, les acheteurs peuvent échanger leur voiture électrique sous certaines conditions.

La nouvelle promesse de Peugeot au service de l’électrique

Peugeot n’attribue pas son offre “Satisfait ou échangé” à n’importe qui. En fait, c’est une exclusivité réservée aux particuliers qui souscrivent une location longue durée (LLD). Cette nouvelle promesse s’applique aussi à la location avec option d’achat (LOA) pour un véhicule électrique Peugeot. Pour aller plus loin, elle concerne les modèles 100 % électriques dont la commande se fait entre le 15 avril et le 15 juillet 2025, en France.

Concrètement, les clients ont 90 jours ou jusqu’à 3 000 km pour tester leur véhicule. S’ils ne sont pas convaincus, ils peuvent l’échanger contre un modèle thermique ou hybride neuf sans frais supplémentaires. Cette nouvelle promesse électrique de Peugeot est par ailleurs inédite pour les particuliers. Elle a pour objectif de rassurer les consommateurs hésitants face aux contraintes parfois perçues des VE. Je parle bien sûr de l’autonomie et de la recharge de la voiture.

Une stratégie innovante pour booster l’électrique

Avec cette initiative, la marque cherche à relancer les ventes de ses véhicules électriques. Ces derniers ont effectivement subi une baisse significative en début d’année 2025. La part des électriques dans les ventes de Peugeot serait d’ailleurs tombée à 13,4 %, contre 20,9 % un an plus tôt. Avec cette nouvelle promesse, Peugeot vise donc à rassurer les primo-accédants et stimuler l’adoption des voitures électriques au sein des foyers français.

Les clients de Peugeot bénéficient donc d’un changement sans surcoût. Mais ce n’est pas tout : ils peuvent continuer à utiliser leur modèle électrique jusqu’à ce qu’ils reçoivent le remplacement. Le délai moyen pour la livraison de ce dernier est, pour info, de trois mois. Ce souci du détail montre à quel point la marque souhaite fournir une transition fluide. La nouvelle promesse de Peugeot élimine ainsi toutes les craintes liées à l’achat d’un VE.

