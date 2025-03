Les 24h du Mans en électrique ? Plongez dans l’ADAC e-competition à Hockenheim !

Imaginez une version électrique des mythiques 24 Heures du Mans, mais sur le circuit d’Hockenheim. C’est exactement ce que propose l’ADAC e-competition, une course disputée deux fois par an. Durant cet événement, l’objectif est de parcourir la plus grande distance possible en voiture électrique en 24 heures. Mais ici, la stratégie prime sur la vitesse pure.

Une immersion totale dans l’efficience

L’ADAC e-competition ne se limite pas à une simple course. C’est un laboratoire grandeur nature où chaque équipe affine sa stratégie au fil des tours. Entre intelligence artificielle, calculs de consommation et optimisation du freinage régénératif, les pilotes doivent sans cesse s’adapter.

Avec une borne de recharge limitée à 19 kW, les équipes qui participent doivent jongler entre consommation énergétique et gestion du temps en piste. Doivent-ils rouler vite et recharger fréquemment, ou plutôt adopter un rythme plus lent mais plus efficace ? Un vrai casse-tête qui nivelle les performances entre petites et grandes batteries. L’ADAC e-competition met également l’accent sur l’efficience avant tout.

Toutes sortes d’imprévus rythment en outre la course. Une stratégie de recharge trop tardive, des conditions météorologiques changeantes, ou encore la gestion du trafic des 32 voitures qui se sont engagées. Chaque décision compte et peut faire basculer le classement. Pour preuve, l’Alfa Romeo Junior engagée en catégorie B a dû ajuster sa stratégie à la dernière minute pour arracher une place sur le podium.

L’ADAC e-competition, un podium à l’arraché

Alors que la neige s’invite sur le circuit et que la consommation des batteries grimpe en flèche, la bataille fait rage. Chaque pourcentage de charge devient un atout précieux pour aller chercher le meilleur classement. Au cours des derniers instants, la tension est à son comble. Certains concurrents s’accrochent à leur efficience tandis que d’autres tentent un dernier rush risqué.

C’est finalement la Tesla Model 3 de l’équipe GT-Eins-LST qui s’impose lors de l’ADAC e-competition après avoir parcouru 263 tours. L’exploit vient néanmoins des Alfa Romeo Junior qui terminent 10e et 20e au général, avec une 3e place en catégorie B. Une performance impressionnante pour une voiture qui a passé près de 40 % de la course en recharge !

Bref, les participants peuvent encore perfectionner cette efficience. Ils ont également besoin d’affiner leurs stratégies pour atteindre une meilleure performance. Face à tout cela, une question reste en suspens : jusqu’où pourront-ils aller lors de la prochaine édition en octobre ?

