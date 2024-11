witty one : borne de recharge connectée, simple et performante

Hager dévoile witty one, une borne de recharge compacte et design pour maisons individuelles. En Alsace, des équipes ont misé sur la performance et l’innovation pour faciliter l’accès à la mobilité verte. Une solution qui incarne l’engagement écologique et technologique de l’entreprise.

Un design pensé pour le quotidien, performance et robustesse au rendez-vous

Chez Hager, witty one est bien plus qu’une borne de recharge. C’est une solution pour simplifier la transition énergétique. Elle vise à faciliter l’adoption des véhicules électriques et à réduire l’empreinte carbone. Je suis frappée par son aspect compact et élégant, conçu pour se fondre dans les jardins, garages ou entrées de maisons. La simplicité d’utilisation et d’installation est impressionnante : tout, des diagnostics à la gestion des accès, se fait via l’application Hager Charge. Clément Dumonteil, chef produit IRVE chez Hager, résume bien l’idée : « Une borne de charge aussi design qu’intelligente ! »

L’innovation locale est au cœur de ce projet. witty one a été développée dans les usines d’Alsace, en collaboration avec des installateurs pour répondre aux besoins du marché. Elle se distingue par une robustesse exemplaire, comme le prouve son indice de protection IK10. Hager a visiblement mis l’accent sur la durabilité et l’évolutivité. Deux emplacements pour cartes optionnelles permettent d’ajouter des fonctionnalités futures. Grâce à sa compacité et ses options de personnalisation, elle établit un nouveau standard dans le secteur.

Une application qui facilite tout

Pour les utilisateurs, piloter la recharge devient un jeu d’enfant grâce à Hager Charge. Je découvre que l’application permet de paramétrer les consignes techniques, de gérer les accès, et de diagnostiquer facilement. C’est une véritable extension du produit, pensée pour rendre la recharge aussi fluide que possible. Le support de câble intégré et la protection de la prise sont autant de détails qui améliorent l’expérience quotidienne. Hager vise clairement à transformer la recharge résidentielle en un processus pratique, connecté et sécurisé.

Cette nouvelle borne ne se contente pas d’être performante. witty one incarne la vision de Hager : allier design, technologie et respect de l’environnement. Compacte, facile à utiliser et évolutive, elle offre une solution idéale pour tous ceux qui veulent une transition énergétique sereine. Pour moi, cette innovation marque une avancée significative vers un mobilité plus responsable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

