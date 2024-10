EDF et Volkswagen s’unissent : la révolution de la recharge électrique est lancée !

EDF et Volkswagen viennent d’annoncer une collaboration pour promouvoir la mobilité électrique durable en France. Ce partenariat vise à développer des solutions de recharge innovantes, notamment grâce au concept de smart charging. Cela permet aux utilisateurs de recharger leurs véhicules lorsque l’électricité est moins chère et plus écologique.

EDF et Volkswagen, une alliance pour la mobilité électrique

Au cœur de cette union, les deux entités ont déjà mis plusieurs initiatives en place. Parmi elles, l’installation de systèmes d’autoconsommation photovoltaïque dans les concessions du constructeur allemand en France. EDF ENR est en charge de la gestion de ces installations. Elles permettront aux concessionnaires de produire leur propre électricité et de réduire leur empreinte carbone.

La collaboration entre EDF et Volkswagen a lancé une autre initiative pour promouvoir la mobilité électrique. Je parle bien sûr du projet EVVE qui est financé par l’Union européenne. Il introduit le concept de smart charging bidirectionnel. Cette technologie permet aux véhicules électriques de se recharger et de renvoyer de l’énergie au réseau en période de forte demande. Les voitures électriques contribuent alors à la stabilisation du réseau électrique.

Une offre de recharge pensée pour le consommateur

Dans le cadre de cette alliance au service de la mobilité électrique, Volkswagen et EDF ont également co-conçu la solution Sowee smart charge. Ce service s’adresse aux particuliers propriétaires de véhicules Volkswagen disposant d’un système de recharge à domicile. Avec Sowee, les utilisateurs bénéficient d’un contrat d’électricité à prix fixe sur deux ans. Ils accèdent aussi à une application mobile intuitive. Elle permet de programmer la recharge du véhicule selon l’horaire de départ prévu.

De plus, l’application ajuste automatiquement la recharge selon les heures creuses et les fluctuations de prix de l’électricité. Cette approche met en lumière l’engagement d’EDF et de la marque Volkswagen envers une mobilité électrique accessible et économique. De fait, elle permet d’économiser sur les factures d’électricité tout en profitant d’avantages considérables. Par exemple, l’équivalent de 1 000 km gratuits par an grâce aux récompenses sur chaque kWh rechargé.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.