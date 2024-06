Vous hésitez à acheter une voiture électrique ? Volkswagen offre un panneau solaire en bonus !

Voici ce que Volkswagen propose aux futurs acheteurs de voitures électriques de la marque : des panneaux solaires pour réduire le coût de la recharge. Envie d'en connaître davantage ? Découvrez les détails de cette offre dans ce qui suit !

Après Tesla, c'est au tour de Volkswagen de proposer une offre alléchante pour ses futurs clients. En effet, afin d'attirer de nouveaux consommateurs, le constructeur allemand a décidé d'offrir en cadeau des panneaux solaires. L'objectif c'est de contribuer à réduire le coût de la recharge pour un meilleur usage des véhicules électriques. Explication !

Une offre attractive pour les futurs acquéreurs de voiture électrique de Volkswagen

Pour chaque client achetant une voiture électrique de la gamme ID. chez Volkswagen, la marque offre un panneau solaire. Ce panneau peut être installé à domicile pour contribuer à la recharge du véhicule et à la réduction de la consommation d'énergie provenant des sources non renouvelables.

Cette initiative vise non seulement à attirer plus de clients vers les voitures électriques, mais aussi à encourager une production d'énergie plus verte. Volkswagen affirme également que cette initiative permettra de réduire le coût de consommation d'une voiture électrique jusqu'à 40 %. L'excédent énergétique produit par leurs panneaux solaires permettra aux conducteurs de recharger leurs véhicules.

Quels sont les objectifs de cette offre face à la hausse de la demande pour les voitures électriques ?

En ajoutant un panneau solaire à l'achat, Volkswagen rend l'offre plus attrayante pour les consommateurs hésitants à passer à l'électrique. C'est également une incitation directe qui ajoute de la valeur au véhicule, surtout face à un marché dominé par les voitures électriques chinoises.

Le constructeur allemand veut également réduire la dépendance aux énergies fossiles pour les futurs acquéreurs de voitures électriques. Cela permet entre autre de réduire leur empreinte carbone de manière globale. Entre temps, cette utilisation de panneaux solaires aura un impact positif sur la facture d'électricité sur le long terme.

Quelles sont les conditions d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de cette offre cadeau de Volkswagen ?

Comme nous venons de le dire un peu plus haut, cette offre cadeau de chez Volkswagen s'applique aux modèles électriques de la gamme ID. y compris l'ID.3, l'ID.4, et l'ID. Buzz. Pour l'installation, le constructeur collabore avec des entreprises spécialisées pour l'installation des panneaux solaires, garantissant une mise en place rapide et efficace.

Il faut noter que cette offre entre dans le cadre d'un accord de partenariat entre Volkswagen et Otovo, un acteur majeur dans l'énergie renouvelable à travers l'Europe. Cette dernière vise en effet à promouvoir l'énergie durable afin de lutter contre le changement climatique, une politique qui s'aligne parfaitement avec la vision de Volkswagen pour un avenir plus vert.

En outre, après la décision de l'Union Européenne d'endiguer la prolifération des voitures électriques chinoises sur le marché en Europe avec la hausse de la taxation, cette initiative de Volkswagen lui permettrait de retrouver une place de choix auprès des consommateurs Européens fidèles à la marque !

