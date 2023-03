Volkswagen ID.3 : la voiture électrique s’offre déjà un petit lifting

Le constructeur allemand présente, 4 ans seulement après le lancement de la Volkswagen ID.3, la version restylée de cette voiture électrique ID.3. Découvrez les détails de cette amélioration.

Après avoir assuré de bons services durant 4 ans, Volkswagen a choisi de donner un peu de peps à l’ID.3, une voiture entièrement électrique. Le 1er mars 2023, la marque allemande a révélé les toutes premières images du modèle restylées. Les différences esthétiques qui existent entre le premier et le nouveau modèle de la voiture électrique ne sautent cependant pas aux yeux.

Volkswagen ID.3 : une cabine remaniée

Commençons par son intérieur. Volkswagen a fait beaucoup plus d’efforts pour améliorer l’intérieur de son véhicule restylé. Plus de cuir dans la cabine, le constructeur allemand a misé sur des matériaux écologiques. Ces derniers recouvrent les banquettes, le revêtement du toit ainsi que les tapis de sol.

La voiture entièrement restylée ID.3 de Volkswagen privilégie la connectivité. Elle permet d’effectuer des mises à jour via la technologie over-the-air, sans avoir à se rendre à l’atelier. Aussi, le dispositif de calcul d’itinéraire a fait l’objet d’une amélioration. Désormais, il indique plus précisément sur le GPS le lieu et la durée de charge nécessaire pour un long voyage

Cette voiture électrique améliorée de Volkswagen comprend la fonction Plug & Charge. De plus, il est possible de choisir les stations compatibles avec le planificateur.

Volkswagen ID.3 : des modifications extérieures peu visibles pour cette voiture électrique restylée

Pour commencer, Volkswagen a modifié l’avant du véhicule en supprimant le « bourrelet » placé en dessous du pare-brise. La firme a modifié légèrement le capot pour alléger la compacité de l’ID.3, même si cela ne se remarque pas trop. De même pour la dimension de la calandre du pare-chocs, qui a été réduite. Cette dernière permet à la voiture électrique de garder son beau sourire.

La modification apportée à l’arrière du véhicule est moins visible. En effet, on constate le retrait de la plaque autocollante qui se trouve sur la custode et le badge associé à sa version placée sur les ailes avant Évolution technique minime

Côté moteur, cette voiture électrique restylée ne bénéficie pas de grands changements. La motorisation de 150 kW se limite toujours à 160 km/h. Aucun changement mécanique majeur n’a été noté. En ce qui concerne son autonomie, l’ID.3 peut parcourir 426 km ou 546 km selon la batterie. Quant à la recharge, la batterie passe en 30 min de 5 % à 80 % avec un chargeur d’une puissance de 170 kW.

Quant aux prix, l’ID.3 devrait coûter aux alentours de 44 000. Voilà un tarif qui rivalisera avec celui de la Tesla Model 3, une voiture électrique à traction arrière commercialisée à 44 990 euros. Son lancement est programmé pour juin 2023. Sa version standard peut bénéficier d’une prime écologique à hauteur de 5.000 euros.