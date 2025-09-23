Peugeot optimise la recharge rapide avec le préchauffage de batterie et la fonction V2L

Peugeot passe à la vitesse supérieure avec le préchauffage intelligent de la batterie de certaines de leurs auto et la fonction V2L. Vous aurez droit à une recharge express. Et même en plein hiver, les performances de votre véhicule seront optimales !

Notons d’ailleurs que la fonction V2L transforme votre véhicule en véritable prise mobile. Il sera capable d’alimenter vos appareils en toute situation. L’électrique n’a jamais été aussi pratique et performant. Alors de quoi s’agit-il exactement ?

Peugeot électrique : le chaud et le froid au service de votre confort

Peugeot continue sur sa lancée électrique avec deux innovations qui changent la donne pour les conducteurs. La marque au lion équipe désormais ses E-3008 et E-5008 d’un système de préchauffage de la batterie et généralise la technologie V2L (Vehicle-to-Load).

L’objectif est double : garantir une recharge rapide en toutes circonstances et transformer votre voiture en véritable source d’énergie nomade. De quoi rendre la mobilité électrique plus pratique que jamais.

Un préchauffage intelligent pour des recharges express

Finis les temps de recharge qui s’allongent avec le froid ! Le nouveau système de préchauffage maintient la batterie à la température idéale avant une session sur borne rapide. En seulement vingt minutes, il peut élever la température de dix degrés, assurant des performances optimales dès la connexion.

Le plus astucieux ? Il s’active automatiquement lorsque vous planifiez un trajet via le Trip Planner intégré, ou manuellement depuis l’écran central. Mieux encore : si vous préchauffez l’habitacle via l’application MyPeugeot par temps froid, la batterie se réchauffe aussi, en puisant l’énergie du réseau domestique pour préserver l’autonomie.

https://twitter.com/PeugeotFR/status/1969303130111426931

V2L : votre voiture devient une prise géante

Et si votre Peugeot électrique pouvait alimenter vos appareils ? C’est désormais possible avec la technologie V2L. Grâce à un adaptateur branché sur la prise de recharge, le véhicule délivre jusqu’à 3 kW, soit la puissance d’une prise domestique.

Imaginez alimenter votre ordinateur en télétravail depuis un parc, recharger vos vélos électriques lors d’un week-end nature, ou même dépanner en cas de panne de courant. La voiture se transforme en groupe électrogène silencieux et écologique, toujours à portée de main.

Une généralisation rapide sur toute la gamme

Ces innovations ne sont pas réservées qu’aux grands modèles. Le V2L équipe déjà les E-208 et E-2008, et sera étendu à toute la gamme électrique d’ici 2026. La E-308 en est déjà dotée, les E-3008 et E-5008 l’auront en série fin 2025, et la E-408 suivra début 2026.

Peugeot commercialisera un adaptateur dédié dans son réseau pour en profiter pleinement. Une démocratisation qui montre l’engagement de la marque pour une électrique accessible et utile.

Une vision centrée sur l’humain

Avec ces avancées, Peugeot dépasse la simple performance technique pour se concentrer sur l’expérience utilisateur. Le préchauffage lève un frein psychologique majeur à l’électrique. C’est l’incertitude de la recharge.

Tandis que le V2L ajoute une polyvalence précieuse au quotidien. La marque affirme ainsi sa vision : une électrique intelligente, qui s’adapte à votre vie plutôt que l’inverse. Preuve que la révolution électrique n’est pas qu’une question de batteries, mais aussi de services malins.

