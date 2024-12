La recharge des voitures électriques serait presque gratuite grâce à cette innovation !

Avec l’essor des panneaux photovoltaïques et des voitures électriques, des recharges presque gratuites pourraient bientôt transformer notre quotidien. Cette synergie entre l’énergie solaire et la mobilité électrique offre une solution à la fois économique et écologique. L’innovation, déjà en développement, ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir des transports.

Recharges presque gratuites des voitures grâce à l’énergie solaire

Selon la PFA ou Plateforme Automobile, en 2023, les voitures électriques et hybrides rechargeables ont représenté 26 % du marché des voitures neuves en France. Les installations solaires ont atteint des records avec plus de 3 GWc de raccordements. Ces technologies, devenues de plus en plus accessibles, partagent un point commun : elles se basent sur l’électricité. En les combinant, on peut désormais produire localement l’énergie nécessaire pour recharger les véhicules électriques (VE).

Cette méthode permet ainsi de proposer des recharges presque gratuites pour les voitures électriques. Elle élimine dans un premier temps la dépendance aux énergies fossiles et aux réseaux centralisés. Par la même occasion, elle permet de réaliser des économies substantielles. Naturellement, elle contribue au renforcement de la souveraineté énergétique.

Avec cette approche, on peut espérer que les coûts de production de l’électricité diminuent. Elle promet aussi d’offrir une solution durable pour recharger les VE. Prasanna Jayaratnam, responsable du développement solaire chez BayWa r.e., indique que « la baisse des prix de l’énergie photovoltaïque renforce sa compétitivité ». Elle ouvre alors la voie à une transition énergétique plus verte. L’intégration de l’énergie solaire dans le quotidien des conducteurs de VE est donc bien en marche, avec de réels avantages économiques à la clé.

Un modèle commercial innovant pour recharger les VE

Les recharges presque gratuites pour les voitures électriques se multiplient grâce à l’évolution du modèle commercial autour des bornes de recharge. Au départ, la recharge des véhicules se faisait principalement à domicile. Maintenant, de plus en plus d’acteurs proposent des bornes de recharge dans des lieux publics. Citons notamment les parkings de supermarchés ou les centres commerciaux.

Comme exemple concret, on a Lidl qui a installé près de 4 000 bornes de recharge fin 2023. Ce modèle permet aux conducteurs de recharger leurs voitures à des tarifs réduits, voire gratuits. Ils peuvent, pendant ce temps, poursuivre tranquillement leurs achats.

On compare ce système aux stations-service traditionnelles. Les automobilistes peuvent y remplir leur réservoir tout en effectuant leurs courses. Avec la multiplication des bornes de recharge dans les commerces, ceux qui ne proposeront pas ce service risquent de perdre des clients au profit de ceux qui offriront des solutions de recharge avantageuses. Ce changement transforme la perception de la recharge, puisqu’il la rend plus accessible et plus pratique. Cela pourrait bien faire partie de notre quotidien dans un avenir proche.

