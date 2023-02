Que valent les bornes de recharge électrique de Carrefour ?

De plus en plus engagé sur la protection de l’environnement et les énergies vertes, Carrefour a récemment accéléré le déploiement de bornes de recharge pour les voitures électriques. D’ici 2025, ce sont plus de 5 000 points de charge qui seront mis à la disposition des clients de ses supermarchés.

Carrefour accélère sur l’électromobilité et les énergies vertes

Le géant de la grande distribution est depuis peu devenu l’un des principaux acteurs des nouvelles mobilités. L’entreprise a en effet annoncé fin 2022 que plus de 2 000 bornes de recharge seraient disponibles d’ici à 2023 sur l’ensemble de ses hypermarchés. Ces dernières sont alimentées à 100 % en énergie verte. Avec 5 000 points de charge d’ici 2025, Carrefour devrait offrir le premier réseau de recharge électrique en France, en partenariat avec ENEDIS (pour les bornes de haute puissance).

La première station de recharge est accessible depuis avril 2022 dans l’hypermarché de Troyes. Chaque parking qui est venu agrandir la liste des points de charge est doté de 10 places électrifiées. Le service est également disponible via l’application mobile développée par Carrefour, Carrefour Energies.

La recharge de voitures électriques accessible à tous

Carrefour s’impose ainsi comme étant la première enseigne de la grande distribution à offrir une gamme complète de solutions de recharge à disposition des appareils d’électromobilité. Les bornes vont de 22 kW à 300 kW afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs.

Ces derniers peuvent par exemple bénéficier d’un service dit de confort à 22 kW entièrement gratuit pour la première heure. La seule condition pour en profiter est de disposer de la carte de fidélité de l’enseigne (les autres promotions disponibles sont détaillées dans le dernier prospectus Carrefour). Vient ensuite l’offre de recharge ultra rapide (de 50 à 300 kW) qui permet de réaliser un plein en moins d’une heure (en fonction des véhicules).

Carrefour s’est également associé à Allego et Driveco pour les stations attenantes à ses magasins (hypermarchés pour l’un, Carrefour Market pour l’autre). Le service Carrefour Énergies permet donc de propulser les mobilités douces et de les rendre plus accessibles à tous les budgets, et sur tout le territoire.

Et en pratique, ça donne quoi ?

Dans une vidéo dédiée au sujet, le créateur de contenu Max BLD propose un test complet des bornes de recharge pour voitures électriques Allego/Carrefour. Même s’il note que l’installation est beaucoup plus complète que chez ses concurrents (comme Lidl, par exemple), il note quelques fausses notes en matière d’expérience utilisateur.

La maintenance semble également être le point faible des réseaux de recharge, ainsi que le manque de formation du personnel sur place, pas toujours compétent pour aiguiller les conducteurs qui ne s’y connaissent pas trop en recharge.

Bref, des points très prometteurs, mais aussi beaucoup d’aspects à améliorer !