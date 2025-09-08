Peugeot et Citroën rappellent 22 modèles : le défaut technique qui inquiète les autorités

Un nouveau coup de pression pour les constructeurs français : Peugeot et Citroën viennent d’annoncer le rappel de 22 modèles populaires en raison d’un problème technique. En cause, il y a la 308 et la C3.

Peugeot et Citroën dans la tourmente : un nouveau rappel pour excès de pollution

C’est un coup dur pour les constructeurs français. Peugeot et Citroën viennent d’annoncer le rappel de 22 modèles vendus en France, pour un problème inattendu. Il s’agit d’émissions polluantes supérieures aux normes autorisées.

Parmi les véhicules concernés, on retrouve des best-sellers comme la Peugeot 308, la Citroën C3, la C4 ou encore la Berlingo. De quoi inquiéter des milliers d’automobilistes et rappeler que l’industrie automobile reste sous surveillance.

Des dysfonctionnements techniques pointés du doigt

Selon les fiches publiées sur RappelConso, deux principaux problèmes sont en cause. Pour certains modèles, la température des gaz d’échappement est trop basse. Cela empêche le convertisseur catalytique de fonctionner correctement.

Pour d’autres, c’est le système de diagnostic embarqué qui fait défaut. Le voyant d’alerte ne s’allume pas même en cas de panne du filtre à particules diesel ou du système de réduction catalytique. Résultat : le conducteur roule sans savoir que son véhicule pollue anormalement.

Une liste de modèles aussi longue qu’inquiétante

La liste des véhicules rappelés est impressionnante. Chez Citroën, sont concernés les Berlingo, C4 Picasso, C3, C4 Cactus, C5 Aircross, Jumper, et même les DS3 et DS7 Crossback.

Du côté de Peugeot, les 208, 308, 3008, 5008, 2008, ainsi que les utilitaires Boxer, Expert et Traveller sont dans le collimateur. Autant dire que l’éventail est large, touchant des véhicules particuliers comme professionnels.

Un enjeu environnemental, pas sécuritaire

Contrairement au scandale des airbags Takata, ce rappel ne met pas en danger direct la sécurité des conducteurs. En revanche, il soulève une question cruciale : celle du respect des normes antipollution.

L’Union européenne impose des seuils stricts, et ces défauts techniques les rendent inopérants. Les rejets polluants peuvent ainsi franchir les limites sans que personne ne s’en aperçoive, avec un impact réel sur l’environnement.

Une campagne de rappel qui interroge la transparence automobile

Sinon, cette affaire me rappelle que le secteur automobile doit rester sous surveillance. Si les propriétaires des véhicules concernés seront invités à se rendre en concession pour une mise à jour logicielle ou un remplacement de pièces, elle soulève aussi des questions plus larges sur la fiabilité des systèmes antipollution. Entre innovation et conformité, les constructeurs naviguent en eaux troubles, et les consommateurs, eux, attendent des actes concrets.

