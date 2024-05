Pour contrer les R5 et Citroën e-C3, Opel dévoile une voiture électrique pas chère

Opel va aussi se lancer dans la production de voiture électrique pas chère. Une bonne nouvelle pour les amateurs de la marque allemande avec quelques questions en sus !

Opel a récemment fait une annonce qui pourrait bien changer la donne sur le marché des véhicules électriques abordables. En effet, le constructeur allemand est en train de travailler sur un modèle qui devrait être vendue à moins de 25 000 euros. Cette nouvelle venue pourrait bien faire de l'ombre à la Renault R5 et à la Citroën e-C3, des modèles pas chères d'origine européenne. Si vous souhaitez en connaître davantage, voici quelques détails croustillants en attendant sa disponibilité sur le marché !

Voiture électrique pas chère : Opel se retrouve dans la course !

La voiture électrique pas chère qu'Opel va produire sera une version plus compacte de la Frontera. Quant à son prix, il ne va pas dépasser la barre des 25 000 euros. Une nouvelle qui semble faire l'unanimité auprès des personnes désireuses de s'offrir une voiture électrique sans pour autant y laisser un bras et une jambe !

De par son prix, elle se positionne en concurrente directe des modèles R5 de Renault et Citroën ë-C3. Bien que le match soit bien engagé avec d'autres concurrents asiatiques, ce nouveau joueur semble être parti du bon pied.

Caractéristique et production : ce qu'il faut savoir sur ce nouveau modèle Opel

Si vous êtes à la recherche d'une voiture électrique 100 % européenne, ce nouveau modèle d'Opel le sera ! Produite à l'usine de Trnava, en République Tchèque, elle sera équipée d'un moteur électrique de 115 chevaux et d'une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 44 kWh. Cette batterie garantira une autonomie allant jusqu'à 320 kilomètres selon le cycle WLTP. C'est comme si vous aviez un cheval de course qui peut courir trois fois plus longtemps que ses concurrents sans avoir besoin de se reposer.

En plus de ce nouveau véhicule, Opel prévoit aussi de lancer une version sept places de la nouvelle Frontera. C'est une excellente alternative pour les adeptes de modèles spacieux, surtout les familles nombreuses. De quoi faire toute la différence en matière de SUV sans pour autant se ruiner !

Marché de voitures électriques pas chères, d'autres modèles profilent pour Opel ?

Opel se veut d'être le leader européen de voitures électriques pas chères en proposant des modèles à moins de 25 000 euros. Cette stratégie vise à mieux faire face à la concurrence grandissante des marques chinoises sur le marché des véhicules électriques abordables. L'objectif serait de proposer un modèle à la fois abordable avec toutes les fonctionnalités haut de gamme.

Effectivement, les détails techniques de ce futur modèle restent encore à confirmer. Quoi qu'il en soit, Opel est déjà sur le point de séduire de nouveaux clients avec cette voiture électrique à bas prix. En se positionnant sur le marché des voitures électriques abordables, le constructeur pourrait devenir un acteur incontournable de l'industrie de la mobilité électrique.

Certes, l'enjeu est énorme, surtout face à l'invasion des marques chinoises et un marché instable. Pour en savoir davantage sur cette voiture électrique pas chère, il faudra attendre sa sortie dans les mois qui vont venir !

