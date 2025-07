Le cauchemar des propriétaires de Peugeot, Citroën et Fiat : Un défaut critique sur le 1.5 BlueHDi

Un défaut moteur transforme la fiabilité en cauchemar pour Peugeot, Citroën et Fiat, avec un rappel massif qui affole les propriétaires.

La situation tourne au cauchemar pour de nombreux propriétaires de voitures Peugeot, Citroën et Fiat. Le moteur 1.5 BlueHDi, pourtant célèbre pour sa sobriété, cache un défaut critique qui fait trembler les ateliers. Près d’un million de véhicules sont désormais concernés par un rappel massif.

Quelle est la cause de ce cauchemar pour Peugeot, Citroën et Fiat ?

Depuis 2017, le moteur 1.5 BlueHDi équipe des modèles très populaires chez ces trois marques du groupe Stellantis. Mais derrière cette polyvalence se cache un véritable cauchemar pour Peugeot, Citroën et autres marques. La chaîne d’arbre à cames, censée durer toute la vie du moteur, s’use prématurément.

Les symptômes sont généralement sournois. On entend d’abord un bruit de claquement ou de « cigales » au démarrage. Puis, dans les cas les plus graves, une casse pure et simple qui peut entraîner des dégâts irréversibles sur le moteur.

Ces incidents se sont multipliés et la situation vire au cauchemar pour Peugeot, Citroën et Fiat. Stellantis a alors lancé une campagne de rappel sans précédent. L’objectif est de contrôler et, si nécessaire, remplacer la chaîne défectueuse. Ce rappel concerne 930 000 véhicules produits entre 2017 et début 2023, selon les chiffres relayés par le site Reuters.

Les propriétaires d’un million de voitures dans l’incertitude

La découverte de ce défaut est d’autant plus dure pour les clients. Les propriétaires de voitures Peugeot, Citroën et Fiat vivent effectivement une période de tourment. L’attente d’une convocation en atelier et la peur d’une panne soudaine rythment désormais leur quotidien.

"On me réclame 9 000 euros" : malgré le rappel des moteurs 1.5 BlueHDi, le désarroi de ces victimes provençales

"On me réclame 9 000 euros" : malgré le rappel des moteurs 1.5 BlueHDi, le désarroi de ces victimes provençales

Ajoutez à cela l’inquiétude quant à la prise en charge des réparations. Heureusement, le groupe tente de rassurer en s’occupant des frais de réparation. Le groupe étend également la garantie à dix ans ou 240 000 km pour les voitures de Stellantis concernés.

Malgré les efforts pour alléger ce cauchemar Peugeot, Citroën et Fiat, la confiance est ébranlée. Certes, la nouvelle chaîne de distribution confirme qu’ils vont régler le problème sur les véhicules réparés. Cela n’empêche que des centaines de milliers d’automobilistes restent sur leurs gardes.

