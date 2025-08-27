Peugeot 308 : le restylage qui vise à reconquérir le cœur des français !

Récemment, la Peugeot 308 relève un nouveau défi : un restylage taillé pour reconquérir les Français ! Après des années de loyaux services, cette voiture revient avec un coup de jeune qui ne passe pas inaperçu.

Calandre redessinée, phares plus perçants, intérieur teché… Peugeot mise sur le charme et l’innovation pour séduire à nouveau le cœur des automobilistes hexagonaux. Entre tradition et modernité, la compacte française monte en gamme sans oublier son esprit combatif. Prêt à retomber sous le charme ?

La Peugeot 308 fait un restylage qui tombe à pic !

Elle est la reine des compactes en France, mais même les souveraines ont besoin d’un coup de jeune. La Peugeot 308, bien que leader incontestée du segment, voit ses ventes fléchir de 22 % depuis début 2025. Face à ce signal d’alarme, Peugeot a décidé d’agir avec un restylage aussi esthétique que technique.

L’objectif est de redonner du punch à une icône qui doit résister à une concurrence pourtant peu agressive, à l’image de la Citroën C4 ou de la Renault Mégane E-Tech. Le timing est parfait. Entre lassitude du marché et attentes nouvelles, la 308 relance la partie.

New Peugeot 308 2025 innovates with split headlights and engines to suit all tastes. Diesel, MHEV (143 hp), PHEV (192 hp), and the all-electric E-308 (154 hp) with 452 km of range are available.

Un nouveau visage pour séduire la nuit

Le plus frappant dans cette mise à jour, c’est le visage radicalement transformé de la 308. Finis les « crocs » lumineux qui faisaient sa signature : place aux trois griffes LED, désormais emblématiques de la marque. Les vrais projecteurs sont descendus plus bas, intégrés dans une entrée d’air au design audacieux.

La calandre adopte des lamelles verticales et la couleur de la carrosserie, tandis que le nouveau logo Peugeot s’illumine, parce qu’il faut bien suivre les modes ! La signature lumineuse s’étend désormais sur toute la largeur, avec des barrettes LED qui donnent une allure résolument futuriste de nuit. Même l’arrière n’y échappe pas : les feux adoptent le design Griffe de la version GT sur toutes les finitions.

Intérieur : du confort en plus, des litres en moins ?

À l’intérieur, pas de révolution, mais des ajustements malins. L’équipement s’enrichit sur toutes les finitions : feux full LED en entrée de gamme, sièges tissu/TEP sur l’Allure, et même des sièges chauffants et massants en Alcantara sur la nouvelle finition GT Exclusive. Seule ombre au tableau : le coffre.

Avec l’adoption d’une batterie plus grande sur l’hybride rechargeable, il perd quelques litres. Mais Peugeot joue le jeu en changeant de norme de mesure : c’est fini les litres VDA, place aux « litres d’eau », plus flatteurs. Un coup de com’ qui permet d’afficher 412 litres pour la berline thermique… et d’éviter les comparaisons défavorables.

Des motorisations boostées pour tous les goûts

C’est peut-être là que le restylage est le plus malin. La 308 reste l’une des seules compactes à proposer autant de choix : essence, hybride léger, hybride rechargeable, électrique et même diesel ! Le bloc hybride 48V affiche désormais 145 ch (contre 136 auparavant), mais il s’agit surtout d’un recalcul des puissances thermique et électrique cumulées.

La version PHEV passe à 195 ch et gagne une batterie de 17,2 kWh, portant son autonomie électrique à 85 km. De quoi séduire les accros du plug-in. L’électrique n’est pas en reste : avec 55,4 kWh utiles, l’E-308 promet 450 km d’autonomie et offre même la fonction V2L pour alimenter vos appareils. Il y a de quoi camper… littéralement.

Verdict : un lifting réussi pour reconquérir le marché ?

Avec ce restylage, Peugeot mise sur un cocktail gagnant pour faire aimer sa E-308. Elle a un design plus affirmé, des technologies actualisées et une offre motorisée diversifiée. Reste à savoir si cela suffira à enrayer la chute des ventes face à des concurrentes comme la Volkswagen Golf restylée.

La réponse viendra des chiffres de fin d’année. Mais une chose est sûre : la 308 n’a pas dit son dernier mot. Et avec un tel lifting, elle a de quoi faire encore parler d’elle sur les routes françaises et européennes.

