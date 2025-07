Peugeot dévoile ses nouvelles finitions Business et GT Exclusive : la marque au lion prête à mordre !

Peugeot ne cesse de surprendre. Cette fois, la marque au lion vient d’enrichir sa gamme avec deux finitions inédites. Et ces nouveautés promettent de séduire tant les professionnels que les amateurs de belles voitures.

Avec les Peugeot finitions Business GT Exclusive, la marque propose une réponse claire à des attentes très différentes. D’un côté, elle conçoit une finition qui facilite le quotidien des professionnels. De l’autre, elle propose un sommet de raffinement technologique et esthétique.

Peugeot renforce son offre pro avec la finition Business

La finition Business est principalement conçue pour les professionnels. Elle équipe plusieurs modèles phares comme la 208, la 2008 ou encore la 308. Cette déclinaison repose sur la version Style. Mais elle ajoute aussi des équipements indispensables comme la caméra de recul et les rétroviseurs rabattables électriquement. Mais ce n’est pas tout. Le système Peugeot i-Connect® Advanced fait aussi partie du lot. Il offre un mirroring sans fil et une navigation TomTom connectée très pratique.

Sur les modèles plus grands tels que la 3008, la 408 et la 5008, la finition Business part de la version Allure. Elle ajoute notamment les i-toggles tactiles personnalisables et un chargeur à induction. Ces voitures disposent aussi d’un i-Cockpit panoramique avec écran HD de 21 pouces pour une expérience de conduite améliorée. Cette finition Business s’adresse surtout aux professionnels qui veulent efficacité et confort.

La finition GT Exclusive fait rimer élégance et haute technologie

La finition GT Exclusive se positionne au sommet de l’offre Peugeot. Elle vise les conducteurs en quête de luxe et de technologie. Ici, l’intérieur mise sur des matériaux nobles comme l’Alcantara®, tandis que les sièges avant chauffants et électriques ajoutent un confort maximal. Et certaines versions offrent même une fonction massage pour des trajets relaxants.

Cela dit, les équipements technologiques ne sont pas en reste. En effet, le meilleur système i-Connect est inclus de série. Le chargeur sans fil accueille facilement tous les smartphones. Et sur les modèles 100 % électriques, une pompe à chaleur optimise aussi bien le confort thermique que l’autonomie. Cette finition GT Exclusive allie élégance et modernité pour satisfaire les plus exigeants.

Une offre sur mesure pour tous les profils de conducteurs

Peugeot adapte ses finitions aux usages très variés de ses clients. La finition Business cible clairement les professionnels, avec des équipements conçus pour la praticité et la connectivité. La GT Exclusive, elle, séduit ceux qui veulent un véhicule haut de gamme et très bien équipé. Une telle segmentation permet à Peugeot de répondre aux besoins spécifiques de chaque conducteur.

Au final, la gamme couvre tous les profils, des conducteurs cherchant la performance au quotidien aux passionnés d’élégance. Cette offre sur mesure montre bien que Peugeot finitions Business GT Exclusive incarnent une évolution clé pour la marque. Elle affirme, en effet, son ambition de rester leader sur un marché toujours plus concurrentiel.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn