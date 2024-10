Vous ne devinerez jamais quelle est l’autonomie de la nouvelle voiture électrique de Peugeot

Peugeot a récemment dévoilé son tout nouveau modèle lors du Mondial de l’Auto 2024. Avec une batterie améliorée par rapport à la 308, cette nouvelle venue pourrait séduire certains usagers. D’un autre côté, certaines caractéristiques de la voiture électrique e-408 de Peugeot pourraient décevoir. Nous vous donnerons plus de détails à ce sujet.

Une voiture électrique avec une autonomie qui laisse à désirer

Ce nouveau modèle dispose d’une batterie avec une capacité de 61 kWh. Malgré cela, son autonomie est annoncée à 453 km, un chiffre qui peut sembler faible face à la concurrence. Dans un marché où des modèles comme la Tesla Model 3 offrent jusqu’à 513 km, cette voiture électrique de Peugeot risque de ne pas répondre aux attentes des utilisateurs. Après tout, la plupart sont en quête d’une voiture familiale capable de longs trajets.

En comparaison, le Peugeot 3008, avec sa batterie de 73 kWh, revendique 529 km d’autonomie. Ceci place l’e-408 dans une position délicate. Certes, le constructeur justifie cette autonomie comme suffisante pour les trajets quotidiens. Malheureusement, elle pourrait ne pas suffire à convaincre les acheteurs qui désirent plus de liberté de déplacement.

Quid de la technologie de recharge de la voiture électrique Peugeot e-408 ?

En dépit de cette autonomie modeste, l’e-408 se distingue par des améliorations en matière de recharge. Avec une capacité de recharge DC atteignant 120 kW, on peut passer de 20 à 80 % en seulement 30 minutes. Ce progrès est particulièrement appréciable dans le cadre de trajets plus longs. De plus, le véhicule intègre un chargeur embarqué triphasé de 11 kW qui simplifie les recharges à domicile. Les conducteurs peuvent également bénéficier d’un système de gestion de la consommation, qui optimise les trajets en fonction des conditions de conduite. La concurrence reste néanmoins féroce. La voiture électrique Peugeot e-408 devra prouver sa valeur sur le marché.

Par ailleurs, l’e-408 affiche un prix de départ de 43 900 euros qui pourrait attirer certains acheteurs. D’autant plus que ces derniers ont la possibilité de bénéficier d’un bonus écologique qui place l’auto à 39 900 euros. Cela la rend compétitive face à d’autres modèles électriques, comme la Model 3 de Tesla qui coûte 41 490 euros. Par contre, ce prix soulève des questions sur la valeur perçue par rapport à l’autonomie et aux performances. Peugeot devra donc démontrer que les caractéristiques de l’e-408 justifient cet investissement.

