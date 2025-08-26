Après l’arrêt de la 508, Peugeot mise sur le restylage de la 408 pour séduire les amateurs de berlines

Alors que la 508 tire sa révérence, Peugeot mise tout sur le restylage de la 408 pour séduire les amateurs de berlines ! Voyons quelles caractéristiques seront les plus attractives.

A ce qu’il paraît son design sera plus affirmé, sa calandre redessinée et des technologies actualisées seront intégrées, ce crossover au look fastback veut conquérir le cœur des nostalgiques des berlines… sans renoncer à son audace. Prêt à découvrir la relève ? L’élégance française n’a pas dit son dernier mot !

La Peugeot 408 : une lionne en quête de rugissement

Lancée en 2022 avec une silhouette de fastback audacieuse, la Peugeot 408 n’a pas conquis le marché comme espéré. Avec 38 900 ventes mondiales en 2024, sa popularité est en baisse de 30 % par rapport à l’année précédente.

Toutefois, Peugeot préfère voir le verre à moitié plein. Près de 91 000 exemplaires écoulés mi-2025, et un véritable engouement en Turquie, qui absorbe à lui seul 31 % de la production.

La France, elle, ne représente que 19 % des achats. Tandis que le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne complètent le top 5. Même en Chine, où elle est rebaptisée 408X. En effet, elle peine à séduire avec à peine une centaine d’unités mensuelles.

L’électrique à la rescousse

Mais la donne pourrait bien changer avec l’arrivée de la version 100 % électrique, la E-408. Dotée d’un moteur de 210 ch et 345 Nm de couple, elle apporte enfin l’allant et le raffinement qui manquaient aux versions thermiques.

Le trois-cylindres Hybrid 145 ch manquait de punch, et le Plug-in Hybrid 225 ch visait surtout les professionnels. Avec sa batterie de 61 kWh, l’autonomie ne pulvérise pas les records, mais l’expérience de conduite est transformée. C’est la preuve que l’électrification pourrait être le déclic tant attendu pour cette lionne un temps timide.

Une refonte déjà en marche

Consciente des défis, Peugeot prépare activement une « phase II » pour 2026. Alain Favey, le patron de la marque, a confirmé que les ingénieurs travaillent sur une nouvelle voiture hybride. Elle est plus puissante et aboutie que l’actuelle 1.2 litre 48 V.

Cette modernisation est d’autant plus cruciale que la 408 doit désormais compenser l’arrêt de la 508. Pourtant, c’était la berline iconique de la gamme. L’enjeu est de consolider l’offre et réaffirmer la place de Peugeot dans un marché de plus en plus compétitif.

Au-delà des chiffres, un symbole

La 408 incarne aussi une vision : celle de « l’après-SUV ». Son design fastback, à mi-chemin entre la berline et le crossover montre que Peugeot ose encore innover en dehors des sentiers battus.

Si les ventes ne sont pas encore au rendez-vous, son audace est saluée par ceux qui regrettent la standardisation des modèles. La diversité automobile a besoin de tels ovnis, et Peugeot l’a bien compris.

L’avenir en ligne de mire

Reste à savoir si la recette électrique et le restylage à venir suffiront à galvaniser les acheteurs. La E-408 ouvre une voie prometteuse, et la future hybride pourrait combler les lacunes actuelles.

Une chose est sûre : Peugeot ne baisse pas les bras. La 408 mérite mieux que son statut de niche, et la marque compte bien lui offrir une seconde chance – plus rugissante que jamais.

