Peugeot et Gran Turismo 7 : Le PureTech s’invite dans le jeu de course

L’intégration d’un modèle de Peugeot dans Gran Turismo 7 met en lumière l’évolution de la marque française dans l’univers virtuel.

Peugeot et Gran Turismo 7 s’associent pour donner aux amateurs de jeux de course une expérience originale. Ils ont effectivement ajouté un modèle très attendu. Le célèbre jeu de simulation automobile accueille désormais un véhicule bien connu des routes urbaines. Ce dernier est doté d’une motorisation moderne.

L’arrivée du PureTech dans Gran Turismo 7

Le Peugeot 2008, ce petit SUV au lion emblématique, rejoint la liste des voitures disponibles dans le jeu. Il y figure depuis une mise à jour de juin 2025. Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, ils n’ont pas choisi la version la plus sportive. C’est plutôt une variante équipée du moteur 1.2 PureTech de 130 CV. Ce choix surprend, malgré le fait que ce moteur de Stellantis soit apprécié pour son efficacité. De fait, il est aussi sujet à controverses dans la vraie vie.

The Real Racing Simulator etc



Yes, the Peugeot 2008 is in Gran Turismo 7 pic.twitter.com/CKdL9AABFV — Marcus (@motordiction) July 6, 2025

Dans Gran Turismo 7, toutefois, les soucis mécaniques comme la courroie de distribution du Peugeot 2008 ne sont pas simulés. Cela signifie que les joueurs peuvent profiter d’une conduite fluide sans souci d’entretien. Ce modèle propose par ailleurs un style sage et des performances modestes. Mais il reste plus rapide que d’autres véhicules présents dans le jeu, comme certaines petites citadines.

Un partenariat qui élargit l’expérience joueur

L’ajout de cette voiture témoigne d’un intérêt croissant pour les marques françaises chez les jeux de course. Après des classiques comme la youngtimer Peugeot 205 GTI, cette nouvelle version renforce la stratégie de diversification de Gran Turismo 7. Elle vise en fait à enrichir les options des joueurs. Le jeu continue également d’ajouter d’autres modèles et événements pour plus d’immersion et de variété.

Au-delà du simple plaisir de conduite, cette mise à jour élargit leur catalogue. Gran Turismo 7 met à la disposition des joueurs des voitures du quotidien revisitées. Ils peuvent donc explorer différents styles de conduite. Peugeot et Gran Turismo 7 cultivent ainsi une collaboration qui séduit les fans du constructeur et les passionnés de jeux de course.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn