Est-ce qu’il existe une motorisation Puretech fiable chez Stellantis ?

Trouver des modèles fiables qui utilisent la motorisation PureTech de Stellantis est bel et bien possible. On vous donne quelques exemples.

Les moteurs PureTech ont fait beaucoup parler d’eux ces dernières années. Les modèles précédents ont connu des soucis de crédibilité, mais les versions récentes se démarquent par des améliorations significatives. Vous cherchez un modèle fiable utilisant la motorisation PureTech ? Voici ce que vous devez savoir avant de faire votre choix.

Quelles motorisations PureTech sont fiables et à privilégier ?

Depuis 2020, le groupe Stellantis a grandement optimisé ces moteurs pour répondre aux attentes des conducteurs. Les moteurs 1.2 PureTech 110 et 130 CV sont d’ailleurs les plus fiables aujourd’hui. Ils équipent des véhicules comme la Peugeot 208, 2008, 3008, ainsi que la Citroën C4. Une nouvelle courroie renforcée et des révisions mieux adaptées ont rendu ces motorisations PureTech plus fiables. De plus, elles ont gagné en durabilité grâce à ces changements.

Le modèle 1.2 PureTech 130, en particulier, se distingue pour son équilibre entre performance et sobriété. Il convient aussi bien aux trajets urbains qu’aux longues distances. D’autre part, le moteur turbine à faible consommation rassure les propriétaires. De plus, la garantie Stellantis étendue jusqu’à 10 ans ou 175 000 km conforte le côté fiable de cette motorisation PureTech. De fait, elle prouve que ces moteurs peuvent rouler sans souci, du moment qu’on respecte l’entretien.

Pourquoi ces modèles inspirent désormais la confiance ?

Stellantis a apporté d’importantes innovations sur les moteurs PureTech ces dernières années. Ces mises à jour marquent une rupture nette avec les versions antérieures qu’on a jugées problématiques. Les nouveaux modèles munis de cette motorisation PureTech plus fiable bénéficient d’une surveillance accrue des circuits d’huile. Ils profitent également d’intervalles d’entretien optimisés. Ces avancées conjuguées à un turbo à géométrie variable procurent une fiabilité durable et des performances constantes.

On peut donc désormais profiter des avantages de cette motorisation sans s’inquiéter des problèmes du passé. Les modèles tels que les Peugeot 308 et 3008 ou alors les Citroën C3 Aircross le démontrent bien. Si vous cherchez des véhicules de Stellantis fiables qui possèdent une motorisation Puretech, ce sont les meilleurs choix. D’autant plus que les conducteurs rapportent des expériences positives sur les forums : moteur souple, silencieux et économique en carburant.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn