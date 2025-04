La nouvelle motorisation PureTech de Stellantis montre déjà ses défauts !

Voici un aperçu des failles rencontrées sur la motorisation Puretech de Stellantis, un moteur pourtant prisé.

La motorisation PureTech, emblématique du groupe Stellantis, est célèbre pour son efficacité, sa compacité et ses performances. Malheureusement, elle semble traverser une zone de turbulences. Malgré les promesses d’une nouvelle génération plus fiable et plus performante, des problèmes mécaniques fréquents commencent à inquiéter les clients.

Problèmes mécaniques, arbre à cames et usure prématurée

Dernièrement, le groupe a fait des efforts pour rendre le moteur plus robuste. Malgré tout, la nouvelle version 1.2 du PureTech de Stellantis rencontre des anomalies mécaniques non négligeables. On aurait en fait identifié des soucis concernant l’arbre à cames sur plusieurs modèles récents équipés de cette motorisation. Ces problèmes pourraient entraîner une usure accélérée et des performances moindres. Ils peuvent aussi augmenter le risque de panne si l’on ne suit pas rigoureusement l’entretien.

De plus, certaines versions du PureTech de Stellantis souffrent de consommation excessive d’huile. Ce phénomène réduit alors la durabilité globale du moteur à essence. On a surtout détecté ces défauts lors de tests en conditions réelles et les usagers les ont remontés. Ils pourraient requérir des interventions en atelier plus fréquentes et coûteuses. Résultat : ils nuisent ainsi à la réputation d’un moteur qui se voulait économique à l’usage.

Fiabilité en berne pour le PureTech de Stellantis

Les tests ont également mis en lumière un manque de fiabilité sur la chaîne de distribution du moteur. Les clients rapportent d’ailleurs des dysfonctionnements précoces qui peuvent affecter son fonctionnement global. Cela concerne surtout des vibrations anormales et des performances décevantes en montée en régime. Ils ont résolu ces problèmes du PureTech de Stellantis pour certains modèles après un passage à l’atelier. Cela dit, ils affectent l’expérience de conduite et génèrent parfois un surcoût.

Par ailleurs, Stellantis a initialement manqué de réactivité dans la gestion des rappels et des réparations. Ceci a donc aggravé ces défaillances. Ces retours de clients déçus risquent en outre d’entacher l’image du constructeur. Après tout, les usagers veulent aujourd’hui une fiabilité optimale dans leurs voitures thermiques.

Donc ils ont fait une refonte du puretech pour réparer son problème de naissance et les modifications donnent des problèmes encore plus grave ? Mdrrr allez que ce groupe disparaisse avec ses marques — Juif békéisant (@GameOfTroll) April 7, 2025

