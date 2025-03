Stellantis dégaine un brevet surprenant pour doper l’autonomie électrique !

Stellantis vient de déposer un brevet innovant qui vise à optimiser les performances de ses véhicules électriques (VE). Cela démontre sa volonté de renforcer l’efficacité énergétique et d’améliorer l’expérience de conduite. En s’inspirant de technologies éprouvées, Stellantis entend devenir numéro un en matière d’innovation dans le secteur des VE.

Une transmission à deux vitesses pour une efficience accrue

Le brevet que Stellantis a déposé concerne l’ajout d’une transmission à deux vitesses dans ses voitures électriques. Certains constructeurs comme Porsche utilisent déjà cette technologie. Elle permet en fait d’optimiser le rendement du moteur électrique en adaptant le rapport de transmission en fonction des conditions de conduite. Ainsi, à basse vitesse, un rapport court offre une meilleure accélération. D’autre part, à haute vitesse, un rapport long favorise une consommation en énergie réduite.

Ce brevet nous montre à quel point Stellantis veut s’inspirer des meilleures pratiques de l’industrie. De cette façon, le géant de l’automobile s’assure de proposer des véhicules performants et efficients. En intégrant cette technologie, le groupe vise à fournir une expérience de conduite plus dynamique. En même temps, il répond aux attentes de ses clients en matière d’autonomie et de performance.

Stellantis dépose son brevet pour renforcer sa compétitivité

L’un des objectifs du groupe avec l’usage de technologies avancées est de se différencier par rapport à ses rivaux. Stellantis souhaite également répondre aux défis que pose la transition énergétique. L’optimisation de l’efficience énergétique est effectivement un enjeu majeur pour les constructeurs automobiles. Après tout, les réglementations environnementales sont de plus en plus strictes. D’autant plus que la demande pour des véhicules plus écologiques augmente de jour en jour.

Ce dépôt de brevet pourrait, par ailleurs, renforcer la position de Stellantis sur le marché européen. La concurrence y est particulièrement forte. En dotant ses VE de technologies innovantes, le groupe pourrait satisfaire et agrandir sa clientèle. Cette démarche consiste ainsi à répondre aux attentes du marché, mais aussi à réduire l’empreinte carbone du secteur automobile.

