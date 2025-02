Stellantis introduit la publicité dans votre voiture : une révolution en marche

La publicité dans votre voiture n’est plus une simple possibilité, mais une réalité en marche. Le groupe Stellantis sera d’ailleurs le pionnier, puisqu’il teste actuellement l’affichage d’annonces sur les écrans de ses véhicules. Entre monétisation accrue et nuisances pour les conducteurs, cette nouveauté soulève néanmoins de nombreuses interrogations.

La publicité dans votre voiture via l’habitacle

La frontière entre automobile et technologie s’efface encore un peu plus avec la dernière initiative de Stellantis. Pour rappel, le groupe est propriétaire de marques comme Jeep, Peugeot, Fiat et Opel. En ce moment, il teste l’intégration de publicités directement dans les écrans d’infodivertissement de ses véhicules. Cette pratique suscite déjà des réactions mitigées parmi les conducteurs.

Des publicités seront donc bientôt disponibles dans votre voiture. Stellantis effectue l’expérimentation principalement sur des modèles Jeep. Elle se traduit par l’affichage d’annonces plein écran dès que la voiture est à l’arrêt. Un exemple marquant : une publicité pour une extension de garantie qui occupe tout l’écran. Ces publicités sont mises en place grâce à un partenariat avec SiriusXM. Leur fermeture requiert par ailleurs une intervention manuelle.

Une nouvelle manne financière pour les constructeurs

Pourquoi introduire la publicité dans votre voiture ? En fait, les constructeurs automobiles cherchent de nouvelles façons de monétiser leurs services. Stellantis n’est d’ailleurs pas le premier à explorer cette voie. Tesla facture l’option de conduite autonome, tandis que BMW a suscité la controverse avec ses abonnements pour sièges chauffants. De son côté, la marque allemande Mercedes a testé des restrictions de performance payantes.

Ainsi, Stellantis va encore plus loin en intégrant de la publicité directement dans votre voiture. Ce modèle économique pourrait devenir une norme où les conducteurs auraient le choix entre différentes offres. Ils pourraient par exemple opter pour une version premium sans publicité ou une version standard subventionnée par des annonces. Certains redoutent déjà un avenir où on devra contourner les restrictions logicielles des voitures pour installer un bloqueur de publicité… Un peu comme les smartphones.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn