Bien choisir sa moto électrique : notre guide prix

Le prix d’une moto électrique commence en général à 1500 € et peut aller jusqu’à plus de 20 000 €. Qu’est-ce qui explique cette différence ? Nous l’expliquons ici.

La moto électrique ne cesse de se démocratiser, avec son autonomie importante et ses prix concurrentiels comparés à ceux des motos à moteur thermique. De plus, compte tenu du fait que les motos thermiques pourraient être interdites en ville dans quelques années, les modèles électriques constituent une solution idéale pour les déplacements en milieu urbain. Facile à prendre en main, elle est également économique. Quant au look, vous trouverez différents modèles qui vous conviennent.

Moto électrique : quels sont les avantages de ce deux-roues électrique ?

Avant d’entrer dans les détails du prix des motos électriques, jetons un coup d’œil sur les avantages qui incitent les utilisateurs à opter pour ce type de véhicule. Il faut savoir que la volonté de réduire la pollution de l’environnement est l’un des facteurs qui expliquent la popularité croissante des motos électriques. En outre, ce deux roues électrique permet de circuler efficacement en milieu urbain et de se faufiler dans le trafic. En plus de leurs propriétés sonores, les motos électriques offrent une plus grande stabilité à grande vitesse tout en étant plus légères que certains scooters électriques.

La moto électrique a le grand avantage d’être facile d’entretien. En effet, seule sa batterie nécessite une certaine attention. De fait, il ne faut jamais la charger à chaud, il faut la stocker dans un lieu tempéré et ne jamais la laisser se décharger complètement. À cet effet, il faut la charger une fois par mois au minimum en utilisant toujours son chargeur d’origine.

Malgré ses avantages, les motards ont souvent du mal à franchir le pas à cause du prix des motos électriques. Or, pour les aider, l’État a mis en place une prime écologique liée à l’achat de ces véhicules électrique

Prix motos électriques : les différentes grilles

On y trouve des motos électriques accessibles à tous les budgets.

Les modèles les moins chers coûtent autour de 2 500 euros.

Les plus coûteuses atteignent 20 000 euros, et même plus, selon sa marque et ses équipements. En effet, il faut rappeler que le prix d’une moto électrique varie en fonction de la capacité de sa batterie, de la puissance de son moteur, de ses fonctionnalités. Toutefois, il faut souligner que cette autonomie peut varier considérablement en fonction des caractéristiques externes (mode de conduite, charge embarquée, etc.)

Les motos électriques se distinguent comme suit :

le modèle 125 cm3 capable de rouler à 100 km/h et de parcourir 50 km d’autonomie (disponible en France) ;

capable de rouler à 100 km/h et de parcourir 50 km d’autonomie (disponible en France) ; les modèles 55 ch , ayant une vitesse maximale de 160 km/h et une autonomie de 100 km ;

, ayant une vitesse maximale de 160 km/h et une autonomie de 100 km ; les motos électriques de 54 ch , dont la vitesse atteint 150 km/h pour une autonomie de 220 km.

, dont la vitesse atteint 150 km/h pour une autonomie de 220 km. Les motos de route ou de trial, d’une puissance de 27 ch.

On peut retenir qu’une moto électrique basique coûte de 3 000 € à 6 000 €.

Prix des motos électriques : prime écologique

Par rapport aux motos à moteur thermique, le coût d’un modèle électrique est plus élevé. Cependant, cet investissement ne tarde pas à être amorti, étant donné que l’électricité coûte moins cher que l’essence. Sans oublier les avantages d’une prime à l’achat de cette roue électrique. Mais pour bénéficier de cette aide, il faut remplir les conditions suivantes :

l’acheteur doit être majeur et résider en France ;

la moto électrique ne doit pas se servir d’une batterie au plomb ;

Elle doit avoir été achetée ou louée avec option d’achat pendant 2 ans au moins ;

l’immatriculation du véhicule doit se faire en France ;

le véhicule ne peut être vendu pendant l’année suivant son immatriculation initiale.

La somme des primes écologiques

La somme allouée dans le cadre de cette aide dépend de la puissance de la moto électrique :

Le bonus s’élève à 250 € / kWh d’énergie produite par la batterie pour les motos ayant une puissance maximale de 2 kw ou de 3 kw. Le montant est plafonné au 27 % du prix d’achat de la moto électrique ou à 900 €.

Pour les motos ayant une puissance de moins de 2 kw (ou 3 kw), l’aide octroyée est de 20 % du prix d’achat TTC, sans dépasser le plafond de 100 €.

Ces sommes peuvent être prélevées par le distributeur ou restituées si la demande du client est formulée après l’achat.

Prime de conversion

Il est aussi possible d’associer à ce bonus des primes à la conversion. Pour une mise au rebut d’un ancien véhicule à moteur thermique, le montant s’élève à 100 € pour un ménage imposable et à 1 100 € pour un ménage non imposable. Une somme de 1 000 € peut être consacrée au rétrofit.

Cette prime à la conversion se cumule avec la prime écologique à l’achat d’une nouvelle moto électrique, à hauteur maximale de 2 000 €, peu importe son prix.

Un microcrédit pour acheter une moto électrique

Les ménages à faibles revenus peuvent bénéficier d’un microcrédit allant jusqu’à 5 000 euros pour acheter leur propre moto électrique.

Pour accéder aux avantages de ce dispositif, il y a des critères à respecter, similaires à ceux de la prime à la conversion :

Le deux-roues doit être électrique.

Le microcrédit peut être accordé dans le cas de la LLD (location longue durée) ou de la LOA (location avec option d’achat).

Les ménages modestes éligibles ( dont le RFR est égal ou inférieur à 6 300 €) peuvent s’adresser directement à une structure sociale chargée de préparer le dossier puis de le transmettre à la banque agréée.

Dans le but de vous aider à trouver la meilleure moto électrique, découvrez ci-dessous notre top 3 des modèles. Il en va de la plus performante au plus accessible, sans oublier celle au bon rapport qualité/prix.

