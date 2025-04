Les champions de l’économie de carburant : 10 véhicules diesel à considérer

Vous vous demandez quels sont les véhicules diesel les plus économes en carburant ? Voici notre sélection, avec des chiffres de consommation qui feraient rougir bien des hybrides.

Les voitures diesel n’ont plus la cote, mais elles restent imbattables en matière d’économie de carburant. Alors que l’électrique domine l’actualité, quelques irréductibles continuent de chercher des modèles fiables, sobres… et endurants. Voici une sélection des 10 véhicules diesel les plus économes jamais commercialisés.

10. Le Honda HR-V, un SUV compact et étonnamment économe

La version européenne de cette voiture Honda a surpris par son efficacité, surtout pour un SUV. Son moteur 1.6 i-DTEC affichait en fait une consommation moyenne de 5 L/100 km. Cela faisait de ce véhicule diesel économe une alternative crédible aux hybrides. Fiable, pratique et économique, il reste ainsi un bon choix sur le marché de l’occasion.

9. Audi A2, un véhicule diesel économe en carburant

Ce modèle est l’un des plus vieux de cette liste, mais aussi l’un des plus innovants. Grâce à sa conception légère et aérodynamique, cette voiture descendait à 4,3 L/100 km en usage mixte. Sa consommation baissait même 3,5 L/100 km en ville. En version spéciale « 3L », ce véhicule diesel atteignait des sommets d’économie, rarement égalés depuis.

8. Skoda Octavia, l’alliée des gros rouleurs

Cette compacte est célèbre pour son rapport qualité/prix et sa version diesel ne fait pas exception. Avec un moteur 2.0 TDI couplé à une boîte manuelle, elle affichait une consommation moyenne de 4,3 L/100 km selon les normes WLTP. Ce véhicule diesel figure ainsi parmi les plus économes. Il est parfait pour ceux qui veulent avaler les kilomètres sans vider leur portefeuille.

7. Opel/Vauxhall Corsa, la petite qui voit grand

La Corsa diesel, qu’on vend sous le badge Opel ou Vauxhall selon le pays, est une citadine conçue pour durer. Sa motorisation diesel procurait une consommation d’environ 4 L/100 km. Ce véhicule était donc économe et était devenu ultra compétitif dans son segment. Sa version hybride l’a aujourd’hui remplacée, mais cette Corsa reste un modèle très recherché en occasion.

6. Honda Civic diesel, un autre véhicule économe

Avant de passer à l’hybride, Honda proposait une Civic diesel redoutablement sobre. Avec son moteur 1.6 i-DTEC, on pouvait atteindre une consommation de 3,5 L/100 km. La motorisation développait également 118 CV. Ce véhicule diesel économe était donc une valeur sûre qui alliait dynamisme et économie sans compromis.

5. Opel Astra, l’efficience au quotidien

La voiture Opel Astra diesel de 2019 a bluffé tout le monde avec ses résultats en tests réels. Alors que la marque annonçait une consommation plus élevée, elle a finalement atteint 3,3 L/100 km sur route. Cette prouesse a permis à ce modèle de figurer dans la liste des véhicules diesel les plus économes. Une surprise qui a renforcé sa réputation de berline sobre et pratique.

4. Kia Rio, un véhicule diesel coréen également économe

Lorsqu’elle est sortie en 2011, la Kia Rio ne faisait pas de vague. Cela dit, sa version diesel 1.1 CRDi était une vraie star de la sobriété. Elle affichait une consommation moyenne de 3,2 L/100 km, un exploit pour un modèle thermique non hybride. C’est donc un véhicule diesel à la fois économe, discret et fiable.

3. Renault Clio ECO, l’excellence à la française

La Renault Clio 1.5 dCi 90 ECO de 2017 reste l’un des derniers modèles ultra-efficaces proposés par la marque au losange. Selon les tests NEDC, elle atteignait 3,2 L/100 km. Voilà un score impressionnant pour une voiture du quotidien ! Cette voiture fait bel et bien partie des véhicules diesel les plus économes. Elle symbolise en outre la fin d’une époque pour Renault, qui a depuis tourné la page du diesel.

2. Peugeot 208 BlueHDi, un record homologué

En 2015, Peugeot a créé la sensation avec une 208 diesel homologuée à seulement 3 L/100 km en conditions réelles. Sous certaines conditions contrôlées, ce véhicule diesel économe a même atteint un incroyable 2 L/100 km. Avec son moteur 1.6 BlueHDi et son aérodynamisme optimisé, cette voiture est entrée dans l’histoire.

1. Volkswagen XL1, le véhicule diesel économe par excellence

Véritable ovni automobile, Volkswagen a conçu la XL1 afin de pulvériser tous les records. Ce coupé hybride diesel à deux cylindres atteignait une consommation de 0,9 L/100 km. Cela fait ainsi de lui le véhicule le plus économe de cette sélection. Produite à seulement 200 exemplaires, cette voiture thermique reste une vitrine technologique sans équivalent.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn