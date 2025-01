Honda dévoile des voitures électriques au design audacieux au CES 2025

Honda a révélé le design audacieux de ses prochaines voitures électriques au CES 2025. La marque a ainsi présenté deux concepts préfigurant sa future gamme, la Série 0. Ces prototypes, bien que non définitifs, offrent un aperçu de l’orientation qu’elle a prise pour ses modèles à venir. Honda prévoit la sortie de ces derniers pour 2026.

Des voitures électriques Honda au design osé au CES 2025

Le premier prototype que Honda a dévoilé est un SUV au design classique à l’avant. Quant à l’arrière, il se distingue par une grande masse de carrosserie verticale et des feux en « U ». Ce design audacieux illustre la volonté de la marque de bousculer les codes de l’automobile. La berline, quant à elle, présente une silhouette encore plus frappante. Elle arbore une partie avant courte et plongeante qui contraste avec un arrière massif.

Le design des voitures électriques Honda, révélé au CES 2025, se distingue par son approche innovante du confort intérieur. La berline, bien que basse, offrira un bon espace à bord grâce à un plancher réduit, résultat d’un travail sur l’épaisseur de la batterie. Cette optimisation permettra de gagner de la place tout en offrant une conduite plus stable. Ces choix de design, à la fois surprenants et pratiques, visent à redéfinir l’expérience de conduite et de transport.

Technologie de pointe avec l’ASIMO OS et la conduite autonome

Les voitures électriques que Honda a présentées au CES 2025 ont plus à offrir que leur design. Ces véhicules intègrent des technologies de pointe, notamment le système d’exploitation ASIMO OS que la marque a développé. Ce système permet de contrôler intégralement les fonctions du véhicule. Cela inclut la conduite automatisée, l’infodivertissement et les aides à la conduite. Le système est conçu pour être évolutif, avec des mises à jour à distance pour améliorer l’expérience au fil du temps.

Honda Presents World Premiere of Honda 0 Saloon and Honda 0 SUV Prototypes.#Honda0, #CES2025



Honda présente en première mondiale les prototypes Honda 0 Saloon et Honda 0 SUV. #Honda0, #CES2025 pic.twitter.com/YtMiRo3vFX January 7, 2025

Honda poursuit le développement de ses voitures électriques et de la conduite autonome avec l’objectif d’atteindre le niveau 3. La voiture prend en charge la conduite de manière autonome. Ceci permet au conducteur de se consacrer à d’autres activités, comme regarder un film. En attendant, ces véhicules s’équiperont d’une technologie sans regard, idéale dans les embouteillages sur autoroutes.

