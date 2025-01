Sony présente une voiture électrique à plus de 100 000 $ au CES 2025 !

Après avoir présenté un prototype au CES 2020, Sony dévoile enfin sa voiture électrique au CES 2025. Elle se nomme “Afeela 1” et la marque prévoit sa commercialisation pour 2026. Au départ, le géant japonais n’avait pas l’intention de devenir constructeur automobile, mais la concrétisation de ce projet prouve le contraire.

La première voiture électrique signée Sony au CES 2025

Sony s’est associé avec Honda pour créer la marque Sony Honda Mobility (SHM) et concevoir l’Afeela 1. Cette dernière impressionne par son design épuré et ses technologies de pointe. Le modèle final ne réserve pas de grandes surprises visuelles, mais conserve un aspect fluide et minimaliste. Il s’équipe de capteurs pour la conduite autonome de niveau L2+, avec un Lidar et des caméras pour une conduite semi-autonome. L’affichage entre les phares et l’écran central assurent une expérience utilisateur moderne et connectée.

À l’intérieur de sa voiture électrique présentée au CES 2025, Sony mise sur un bandeau d’écrans et une commande centrale rotative. Les matériaux recyclés couvrent 70 % de l’habitacle. Le système multimédia intègre des applications comme TikTok, Zoom ou Spotify. Il repose sur une puissance de calcul élevée et un système audio de haute qualité. Tout ceci vise à offrir une expérience immersive pour tous les passagers.

Des performances électriques et un prix premium

Cette voiture électrique que Sony a dévoilé au CES 2025 ne marque pas de grandes avancées en matière d’autonomie. Elle dispose effectivement d’une batterie de 91 kWh et propose une autonomie de 480 km selon le cycle EPA. De plus, la puissance de charge de 150 kW est faible comparée à celle des véhicules chinois actuels. Ce point pourrait freiner certains acheteurs à la recherche de performances supérieures.

At CES 2025 @shmafeela brought the AFEELA 1 out for some exciting new announcements. pic.twitter.com/8G7xGEC704 January 7, 2025

Lors du CES 2025, Sony a également annoncé le prix de sa voiture électrique avec Honda. Il place d’ailleurs l’Afeela 1 dans le segment premium. La version Signature débute à 102 900 dollars (98 800 euros). En ce qui concerne l’entrée de gamme, le géant japonais la propose à 89 900 dollars (86 300 euros). Ces tarifs la positionnent face à des modèles comme la Lucid Air. Cela dit, ses spécifications électriques pourraient la rendre moins compétitive.

