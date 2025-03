Affrontement épique : La Kangoo de La Poste vs. Darty dans Gran Turismo 7 !

Dans Gran Turismo 7, la Renault Kangoo fait son entrée inattendue et les joueurs se lancent dans des courses aussi décalées que créatives.

Qui aurait cru qu’on verrait un jour la Renault Kangoo dans le prestigieux catalogue de Gran Turismo 7 ? Elle s’éloigne des bolides ultra-sportifs comme les voitures Ferrari ou Aston Martin qui peuplent habituellement le jeu. Aussi, grâce aux outils de personnalisation, des affrontements improbables et hilarants voient le jour.

Un ajout improbable, la Renault Kangoo dans Gran Turismo 7

La Renault Kangoo a réussi à séduire les joueurs du monde entier. L’ajout de ce modèle au jeu, dans sa version utilitaire de 2001, a apporté une dose d’humour, mais aussi une nouvelle manière de jouer. Ce véhicule, un des favoris des Japonais, est célèbre pour sa « bouille joviale ». Vous vous demandez pourquoi la Renault Kangoo est culte au Japon ? Une des raisons, c’est son fameux grand rassemblement annuel au pied du Mont Fuji, le Kangoo Jamboree.

En fait, personne ne s’attendait à voir ce véhicule dans le jeu. Mais les développeurs ont ajouté la Renault Kangoo dans Gran Turismo 7 pour que les joueurs puissent explorer des situations insolites. Imaginez piloter votre Kangoo dans un décor exotique ou parcourir des circuits mythiques avec un véhicule qui n’a rien d’un modèle de supercar. C’est un vent de fraîcheur pour la franchise. Elle transcende d’ailleurs les limites du jeu de simulation classique avec cet utilitaire à la fois pratique et hilarant.

Courses délirantes entre Kangoo Darty et version rallye

Ce qui rend l’arrivée du Kangoo encore plus savoureuse, c’est la créativité des joueurs. Les affrontements dans le jeu ne se limitent plus aux voitures de course traditionnelles. Désormais, on assiste aux courses les plus drôles dans Gran Turismo 7 avec des Kangoo personnalisés. Des modèles aux couleurs de Darty, La Poste, ou encore une version rallye Dakar font sensation. Ces créations rivalisent d’originalité et transformeraient presque la Kangoo en un prétendant légitime aux circuits compétitifs.

Les joueurs s’amusent également à tirer parti des performances modestes du Kangoo pour créer des événements décalés et bourrés d’humour. Des courses qui regroupent uniquement des Kangoo, avec des modèles entièrement customisés, ont même eu lieu. Elles montrent que le plaisir dans Gran Turismo 7 peut naître de simplicité et d’imagination, bien loin de l’univers des supercars. En personnalisant chaque Kangoo, ils poussent ainsi la communauté à redécouvrir la souplesse et l’innovation auxquelles on a accès.

