Ferrari lève le voile sur la date de lancement de son modèle électrique !

On connaît enfin la date de lancement de la fameuse Ferrari 100 % électrique. Cette annonce figurait parmi celles qu’on attendait le plus cette année. Après tout, la marque italienne s’apprête à franchir un grand pas vers l’avenir avec un modèle entièrement électrique.

La première Ferrari entièrement électrique sera présentée au public le 9 octobre 2025. Voilà un événement qui risque de secouer le monde de l’automobile. Le grand patron de Ferrari, Benedetto Vigna, a officialisé cette date lors de la conférence sur les résultats annuels de la marque, le 4 février 2025. Ce lancement marque un tournant pour Ferrari, qui, après l’arrivée de Lewis Hamilton, entre dans l’ère de la voiture électrique.

On a donc appris la date de sortie de la Ferrari 100 % électrique lors de cette conférence. Vigna a aussi annoncé que le lancement se ferait de manière originale et novatrice. L’enjeu est de taille, car le constructeur doit prouver que son ADN sera toujours au cœur de chaque modèle. Je parle bien sûr de la performance et du plaisir de conduite. Les fans de Ferrari auront sans doute de quoi être rassurés, puisque le patron a promis que cette voiture électrique serait « faite de la bonne manière ».

Un nouveau modèle qui conserve l’ADN Ferrari

Un aspect clé de la transition vers la Ferrari électrique, dont la date de présentation approche, réside dans l’expérience auditive de la voiture. Loin du rugissement des moteurs thermiques, Ferrari mise sur un simulateur de son pour offrir une expérience émotionnelle aux conducteurs. À l’instar de la Hyundai Ioniq 5 N ou de la Dodge Charger Daytona, cette Ferrari électrique proposera une ambiance acoustique unique. Elle saura séduire les puristes de la marque en quête d’authenticité.

Si on connaît déjà la date du lancement de la Ferrari 100 % électrique, la marque garde le secret concernant les caractéristiques techniques. Certains prototypes qu’on a vu suggéraient une silhouette de SUV. Pourtant, nous n’avons encore aucune information officielle sur la carrosserie finale. Ce modèle, quel qu’il soit, promet d’offrir une expérience de conduite inédite tout en respectant les valeurs fondamentales de Ferrari. J’entends bien sûr performance, plaisir et émotion.

