Incontournable Youngtimer : découvrez 4 voitures de collection à couper le souffle !

Trouver une voiture de collection sans exploser son budget est possible en 2025 grâce à une poignée de youngtimer sportifs encore abordables.

Arrière-goût de nostalgie, plaisir de conduite et style iconique… Voici quatre Youngtimers déjà cultes, à mi-chemin entre voiture d’occasion et modèle de collection. Focus sur ces pépites qui ont le vent en poupe et restent à portée de main pour les passionnés éclairés.

Renault Clio Williams, la bombinette bleue prend de la valeur

Authentique mythe de l’automobile française, cette voiture séduit avant tout par son moteur 2.0 L atmo de 148 CV. Son remarquable châssis allégé (981 kg) et son histoire entre circuit et route font aussi partie de ses atouts. Véritable youngtimer, la Renault Clio Williams est désormais reconnue comme une voiture de collection à fort potentiel.

Ce modèle rare conserve en outre un prix attractif eu égard à son statut. Il reste plus accessible que de nombreuses sportives de légende. Un collector en puissance, dont la valeur ne demande qu’à grimper dans les prochaines années.

205 GTi, une youngtimer mythique déjà star des voitures de collection

La Peugeot 205 GTi est un véritable symbole de son époque. Elle est notamment célèbre pour son design audacieux signé Gérard Welter. Cette youngtimer compacte est une référence pour les amateurs de voitures de collection. Elle incarne l’esprit des années 80 avec un équilibre parfait entre style, puissance et légèreté.

On la reconnaît également par sa légèreté (900 kg) et son moteur dynamique jusqu’à 130 CV dans la version 1.9 L. Si vous deviez choisir une compacte sportive qui a marqué l’histoire, ce serait elle ! Sa cote reste aujourd’hui raisonnable vu son pedigree, sa robustesse réelle et ses éditions spéciales très recherchées. Vérifiez cependant l’état des organes mécaniques avant achat !

Honda Civic Type R EP3, youngtimer sportive et voiture de collection en devenir

Pour les amateurs de sensations fortes, cette Honda coche toutes les cases du “pocket rocket”. Beaucoup oublient qu’elle est aujourd’hui classée comme youngtimer, une voiture de collection atypique qui séduit les puristes autant que les néophytes. C’est un des meilleurs choix si vous cherchez un modèle de collection abordable.

La Honda Civic Type R EP3 s’équipe par ailleurs d’un moteur VTEC hurlant à 7 400 tr/min ainsi que d’une boîte manuelle ultra-précise. Ajoutez à cela une transmission affûtée et des accélérations grisantes. Encore trouvable à des tarifs bien plus bas que la plupart des sportives équivalentes, ce modèle affiche un potentiel de plaisir maximal.

Ford Fiesta MkVII ST, la sportive au rapport fun/prix imbattable

Cette Ford Fiesta séduit les puristes comme les nouveaux venus avec son équilibre entre performance, maniabilité exemplaire et prix d’occasion encore contenus. Dans quelques années, elle pourrait s’imposer comme une youngtimer recherchée et une future voiture de collection. Ceci, grâce à ses qualités dynamiques et sa popularité croissante.

Ce modèle se dote d’un moteur Ecoboost 180 CV, voire 197 CV avec overboost. Sa technologie de vectorisation du couple, son châssis affûté et ses freins à disque en font une référence accessible dans l’univers des “hot hatches”. Facilement trouvable sous la barre des modèles collector plus anciens, elle propose l‘un des meilleurs rapports fun/prix du marché.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn