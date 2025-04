Carte grise collection 2025, quand les voitures deviennent de véritable monuments

Divers modèles de voitures auront 30 ans en 2025, ce qui les rend désormais éligibles à la fameuse carte grise collection !

Cette année, plusieurs modèles emblématiques célèbrent leurs 30 ans. Elles deviennent alors éligibles à la carte grise collection à partir de 2025. C’est d’ailleurs un statut très prisé parmi les amateurs d’automobiles. Découvrons les bénéfices de cette carte grise spéciale et plongeons dans les détails de ces voitures de collection.

Pourquoi la carte grise collection vaut-elle le coup ?

Certains ne connaissent peut-être pas encore les détails sur cette vignette spéciale. En fait, on attribue une carte grise collection aux véhicules qui ont 30 ans ou plus. Les propriétaires doivent également avoir conservé ces voitures dans leur état d’origine. Cela signifie qu’elles ne doivent pas avoir subi de modifications dans leur moteur, leur structure ou leur carrosserie.

Avec ce statut, on obtient par ailleurs plusieurs avantages précieux. Le premier atout de la carte grise collection, c’est que les contrôles techniques se font tous les cinq ans au lieu de deux. Les propriétaires qui la possèdent peuvent également profiter d’exemptions de règles de circulation dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE). Le dernier avantage de cette classification est que ces véhicules peuvent bénéficier de primes d’assurance réduites.

Mais comment faire pour obtenir une carte grise collection en 2025 ? Vérifiez d’abord que votre véhicuke répond aux critères. Demandez ensuite un certificat auprès de la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE). Avec ce document, vous pourrez effectuer la demande de carte grise via la plateforme de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). Cet investissement vous aidera à préserver la valeur patrimoniale de votre auto.

Quels sont alors les modèles phares éligibles cette année ?

BMW Z3, une icône éligible à la carte grise collection en 2025

Première décapotable de série signée BMW, la Z3 a fait sensation dès 1995. Propulsée par James Bond dans GoldenEye, elle allie sportivité et raffinement. C’est un classique intemporel qui séduit toujours les passionnés.

Fiat Barchetta, le charme italien à ciel ouvert

Lancée en 1995, cette petite voiture Fiat respire la dolce vita. Son moteur vif et son design élégant en font un roadster attachant. Idéale pour les virées ensoleillées et les amateurs de voitures au caractère latin. Elle sera aussi éligible à la carte grise collection en 2025.

Renault Mégane I, l’ingéniosité française des 90s

Pratique, fiable et bien pensée, la première Mégane a marqué son époque. Elle introduisait des innovations tout en restant une option abordable. Une vraie madeleine de Proust pour les fans d’autos françaises.

Peugeot 406, la berline culte éligible à la carte grise collection

Confort, style et solidité résument cette grande routière. Immortalisée par les courses-poursuites dans Taxi, elle a séduit au-delà des familles et, aujourd’hui encore, elle a une vraie cote d’amour. Au besoin, je vous propose cet article de ma collègue Ny Koloina pour choisir des pièces détachées Peugeot.

MG F, le roadster british qui a du caractère

Compacte et équilibrée, la MG F mise sur le plaisir de conduite. Elle devient aussi éligible à la carte grise collection en 2025. Grâce à son moteur central-arrière, les sensations sportives sont au rendez-vous. Un choix séduisant pour les fans de sensations à l’anglaise.

Ferrari F50, le mythe à moteur F1

Produite en série ultra-limitée, la F50 célèbre les 50 ans de Ferrari. Son V12 vient tout droit de la Formule 1, rien que ça. Elle reste l’un des modèles les plus désirés de la marque au cheval cabré et elle est maintenant éligible à la carte grise collection.

Renault Spider, la voiture de piste pour la route

Sans pare-brise ni toit (sur certaines versions), le Spider est radical. Il est en outre défié à la performance pure et procure des sensations brutes. C’est un véritable ovni automobile qui ravit les amateurs de pilotage pur.

Mitsubishi Eclipse Spyder, aussi éligible à la carte grise collection

Avec son look tranché et son esprit sportif, cette voiture Mitsubishi ne passe pas inaperçue. Popularisée par la saga Fast & Furious, elle a réussi à conquérir toute une génération. Un cabriolet culte, accessible et stylé qui peut désormais obtenir une carte grise collection.

