Renault dévoile des services innovants pour l’entretien des voitures de collection !

Renault a lancé plusieurs services pour accompagner les propriétaires de voitures de collection dans l’entretien de leurs véhicules. La présentation a eu lieu lors du salon Rétromobile. Cette initiative lui permet ainsi de se positionner comme un acteur clé pour les passionnés de vieilles mécaniques.

Renault vous aide dans l’entretien de vos voitures de collection

Renault propose désormais un réseau d’ateliers labellisés « The Originals Renault Garage ». Ils étaient déjà présents sur tout le territoire français et visent à en compter 25 d’ici fin 2025. Ces ateliers spécialisés offrent des services d’entretien et de réparation adaptés aux vieux modèles. De plus, un site dédié répertorie des partenaires qui se spécialisent dans les pièces détachées. Il s’accompagne de tutoriels et de manuels d’époque, ce qui facilite la recherche de pièces et d’informations techniques.

En plus des services d’entretien, Renault a lancé une offre de certification des voitures de collection. Depuis 2022, la marque propose une attestation et un certificat de production pour les véhicules Renault et Alpine de plus de 30 ans. Ces documents permettent de demander une carte grise « véhicule de collection ». Les avantages : un contrôle technique moins fréquent ainsi que des tarifs d’assurance plus attractifs. On obtient aussi des informations détaillées comme la date de fabrication et le numéro de série.

Un accès facilité pour les collectionneurs débutants

Les services d’entretien que propose Renault cible les néophytes dans le monde des voitures de collection. La marque vise surtout ceux qui viennent d’acquérir un modèle ancien ou une « youngtimer ». Les services sont conçus pour aider ceux qui n’ont pas encore l’expertise des collectionneurs chevronnés. En tout cas, c’est ce qu’affirme Arnaud Belloni, directeur marketing de la marque. Renault veut ainsi reprendre le contrôle des restaurations échappant au réseau traditionnel et attirer une nouvelle génération de passionnés.

Ces initiatives concernant l’entretien sont un moyen pour Renault de se rapprocher des centaines de milliers de voitures de collection qui circulent encore. Je parle notamment des modèles populaires comme la légendaire R5. En développant ces services, la marque aide avant tout les collectionneurs. Cela dit, elle renforce également son image en tant que constructeur soucieux de son héritage et capable d’accompagner ses clients tout au long de la vie de leurs véhicules.

