La 2CV version électrique fait sensation au Salon Rétromobile 2025

Le Salon Rétromobile 2025, du 5 au 9 février à Paris, dévoilera des véhicules étonnants. Parmi eux, la version électrique de la mythique Citroën 2CV. Ce salon promet de belles surprises, avec notamment une 2CV Fourgonnette transformée en food-truck et un prototype de roadster Burton électrique.

Une 2CV Fourgonnette transformée en food-truck électrique

L’une des attractions majeures du Salon Rétromobile 2025 sera avant tout la 2CV Fourgonnette R-Fit. C’est une version électrifiée de la célèbre « deudeuche ». Ils ont transformé ce modèle en un food-truck qui allie design vintage et fonctionnalité moderne. Le véhicule conserve l’âme de la 2CV et intègre en même temps un kit sur-mesure pour offrir une solution plus écologique et pratique. On voit ainsi qu’intégrer la technologie dans des véhicules classiques et respecter les normes écologiques actuelles est possible.

C’est le Méhari Club Cassis qui a présenté cette 2CV électrique lors du Salon Rétromobile 2025. Ce rétrofit montre toute l’étendue de sa créativité. Après tout, l’équipe a réussi à réinventer l’iconique 2CV pour répondre aux besoins d’aujourd’hui sans sacrifier son charme d’antan. Transformer un modèle vieux de plusieurs décennies en un véhicule électrique fonctionnel est une idée originale et inspirante. Si le rétrofit vous intéresse, voici comment transformer une voiture thermique en électrique.

Le roadster Burton électrique au Salon Rétromobile 2025

Le prototype du roadster Burton électrique est une autre nouveauté majeure du salon. Ce véhicule, basé sur la plateforme de la 2CV, combine élégance et modernité grâce à une motorisation 100 % électrique. Il sera également disponible en version thermique. Cela dit, la version électrique devrait attirer les passionnés de voitures anciennes et de mobilité durable. Le kit de carrosserie, à environ 12 000 euros, permet de transformer une 2CV en un roadster chic et performant, respectueux de l’environnement.

Le Salon Rétromobile 2025 sera aussi l’occasion de découvrir le nouveau département « Collection Exclusive » du Méhari Club Cassis. Ce service propose des prestations de personnalisation, restomod, aménagement spécifique et sellerie sur mesure pour les passionnés de voitures classiques. Bref, rendez-vous là-bas pour découvrir ces créations innovantes qui redéfinissent l’automobile vintage à l’ère de la mobilité durable !

