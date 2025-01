La 2CV de Citroën pourrait revenir… mais en électrique !

La 2CV, modèle mythique de la marque Citroën, pourrait revenir sous une forme totalement nouvelle : électrique. Le projet serait en cours, même si, à ce stade, il en est encore à ses débuts. Après plusieurs tentatives peu concluantes, Citroën semble prêt à redonner vie à sa célèbre 2CV, mais cette fois avec une technologie moderne. Un retour à suivre de très près.

Un retour à la 2CV, Citroën prend-il enfin le virage de l’électrique ?

L’idée de revisiter la 2CV est loin d’être récente. Depuis 2009, Citroën a présenté plusieurs concepts qui s’inspirent de ce modèle emblématique. Le plus connu est le Revolt, que la marque a dévoilé au Salon de Francfort. Mais ce projet n’a jamais franchi le cap de la production. Plus récemment, en 1998, le constructeur avait présenté la C3 Lumière au Mondial de l’Auto, un showcar qui se base sur la 2CV. Là encore, ce n’était qu’une vision, sans lendemain.

Aujourd’hui, Citroën semble prêt à repenser cette idée avec une version électrique de la 2CV. Pierre Leclercq, patron du design de la marque, a précisé qu’il “ne fermait pas la porte” à un retour du rétro-design. Cette déclaration laisse entrevoir un projet concret, qui s’adapte à la demande actuelle pour des voitures plus écologiques et modernes. Effectivement, le marché de l’électrique offre une belle opportunité pour relancer une icône comme la 2CV.

Le succès de la Renault R5 électrique a-t-il inspiré l’idée ?

Un autre élément peut par ailleurs pousser Citroën à lancer la 2CV électrique. C’est bien entendu le triomphe de la Renault 5 nouvelle génération. Sacrée voiture de l’année 2025, la R5 électrique a rapidement séduit le public. Elle s’est imposée parmi les leaders du marché des voitures électriques. Ce succès pourrait ainsi inspirer Citroën à jouer la carte de la nostalgie. Par la même occasion, la marque répond à la demande de véhicules électriques abordables.

Avant l’électrique, Citroën possède, dans son héritage, des modèles populaires comme la 2CV. Le retour de ce modèle iconique pourrait donc capitaliser sur ce patrimoine et offrir une alternative moderne et accessible. Avec sa plateforme économique « Smart car » Citroën dispose de l’infrastructure requise pour créer un véhicule aussi compact qu’abordable. Notez que cette plateforme est utilisée pour la C3 et l’Opel Frontera. Si le projet se concrétise, la 2CV électrique pourrait se positionner comme un produit phare de l’ère électrique.

