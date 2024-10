C’est parti! Citroën repart à l’attaque du marché avec ce nouveau modèle Aircross électrique

En 2025, nous assisterons au lancement du nouveau C5 Aircross de Citroën qui se déclinera en électrique. Le constructeur a dévoilé ce modèle tout neuf sous forme de concept au Mondial de l’Auto 2024. Après une période de baisse des ventes, Citroën souhaite revitaliser sa gamme et faire un retour en force.

Une voiture avec un design révolutionnaire et imposant

Le futur C5 Aircross adopte une nouvelle plateforme, la STLA Medium. Les fabricants de voitures électriques l’ont également intégrée dans d’autres modèles tels que le Peugeot 3008. Cette refonte permettra à Citroën de proposer une gamme multi-énergies. Ceci inclut des motorisations hybrides légères, hybrides rechargeables, et bien sûr, une version entièrement électrique.

De plus, le nouveau C5 Aircross électrique de Citroën mesure 4,65 mètres, soit 15 cm de plus que son prédécesseur. Son design évolue vers des lignes plus angulaires, ce qui lui permet d’abandonner les courbes douces pour un look robuste et moderne. Les voies élargies et les épaules marquées renforcent cette impression de solidité.

À l’avant, la calandre de la voiture électrique C5 Aircross de Citroën se dresse fièrement. Elle met en avant le logo emblématique de la marque. La signature lumineuse se décline en trois segments et apporte une touche contemporaine et dynamique. À l’arrière, un bandeau noir relie les feux, tout en offrant une esthétique épurée et améliorant l’aérodynamisme du véhicule. Selon Citroën, cette attention portée à l’aérodynamisme pourrait augmenter l’autonomie du véhicule de 30 km sur autoroute par rapport à l’ancien modèle.

C5 Aircross électrique de Citroën : un intérieur bien pensé

Si l’extérieur du C5 Aircross impressionne, l’intérieur promet également une expérience de conduite agréable. Les détails sur l’habitacle restent encore un mystère, mais Citroën insiste sur un design axé sur le confort. Le constructeur le décrit comme un « espace de bien-être dans un esprit lounge ». Le SUV électrique sera configuré pour cinq passagers. Par conséquent, cela exclut les rumeurs d’une version sept places. On remarque alors la volonté de la marque à se concentrer sur l’habitabilité et le confort des occupants.

Avec son nouveau C5 Aircross électrique, Citroën vise à redéfinir l’expérience de conduite. Comment ? En mettant l’accent sur des matériaux de qualité et une ergonomie soignée. Le fabricant semble déterminé à se démarquer dans le segment concurrentiel des SUV électriques en proposant une alternative qui allie innovation, confort et design avant-gardiste.

