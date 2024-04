Tout savoir sur l’impressionnant SUV électrique de Tesla : la Model X !

En 2021, Tesla a décidé de faire un facelift conséquent sur sa modèle phare : la Model X. Mais surtout, la marque a annoncé l'arrivée d'une version Plaid de plus de 1020 chevaux. Pour rappel, la Tesla Model X, le premier SUV électrique de la marque américaine, est commercialisée depuis 2015.

La Tesla Model X

Autonomie de la Tesla Model X

La Tesla Model X est une voiture électrique basée sur la même plateforme que la Tesla Model S, une berline de la même marque. Par rapport à d'autres marques européennes, Tesla ne communique pas sur la capacité de batteries dans ses véhicules.

Une question qui revient souvent concerne l'autonomie de cette voiture, c'est-à-dire la distance qu'elle peut parcourir avec une seule charge de sa batterie. Selon les versions disponibles, la Tesla Model X offre une autonomie variant entre 315 et 371 miles (507 et 596 km) en cycle WLTP. Cette estimation peut varier selon plusieurs critères tels que la météo, le poids transporté, ou encore votre style de conduite.

Bonne nouvelle, comme tous les autres modèles de la marque, la Tesla Model X peut accéder aux Superchargeurs dédiés. Notez que les bornes de Tesla sont suffisamment étoffées. Vous pouvez rouler sereinement pratiquement partout en Europe. Il vous est aussi possible d'accéder aux autres réseaux, comme Ionity ou Total.

Temps de recharge de la batterie

Concernant la recharge de la batterie, il y a quelques éléments à prendre en compte. Tout d'abord, le temps de recharge dépend de la capacité de la batterie ainsi que du type de borne utilisée pour la recharger.

Par exemple, avec les bornes Superchargeurs V3 de dernière génération, vous font bénéficier d'une puissance maximale de recharge de 250 kW. Vous pourrez récupérer jusqu'à 80% de batterie en seulement 30 minutes.

La vitesse de charge ralentissant à mesure que le niveau de charge augmente, il est recommandé de s'arrêter à 80%. En fait, il est aussi long de charger de 0 à 80% que de 80 à 100%. Tesla précise que c'est sans partage de puissance entre les différents véhicules branchés sur les bornes.

Toutefois, la vitesse de recharge peut varier en fonction du niveau de charge de la batterie et de l'utilisation actuelle de la station, ainsi qu'en cas de conditions climatiques extrêmes. À domicile, avec une Wallbox de 11 kW, il faudra compter environ six heures pour une recharge complète de la batterie.

Enfin, si vous disposez simplement d'une prise domestique standard, sachez que la recharge sera nettement plus longue et pourra demander près de 24 heures.

Choisir la Tesla Model X

La Tesla Model X possède de nombreux atouts qui font d'elle une voiture électrique très prisée. Parmi eux, on peut notamment citer sa capacité d'accélération extrêmement rapide, permettant de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,6 secondes pour la Tesla Model X Plaid tandis que la vitesse de pointe est annoncée à 262 km/h. Notez que ce sont des performances à mettre au crédit des 1 020 ch. Cette puissance est délivrée par les trois moteurs qui sont tous dotés de rotors à garniture en carbone et contrôle vectoriel du couple.

De plus, la Model X se démarque par son espace intérieur pouvant accueillir jusqu'à sept passagers grâce à ses trois rangées de sièges. Par ailleurs, l'ensemble des aides à la conduite et systèmes de sécurité embarqués sont également un grand atout. Ils contribuent au confort de conduite qu'offre cette voiture.

Toutefois, certains reprochent une finition et qualité des matériaux inférieure à celles de certaines concurrentes. Enfin, bien que l'autonomie soit généralement suffisante pour couvrir les besoins quotidiens, il est indispensable de prévoir les recharges lors de longs trajets.

Les options dans le modèle

Côté options, la Tesla Model X est équipé de série du volant et du pare-brise chauffant, mais aussi de sièges chauffants pour chaque passager. Les sièges avant sont aussi ventilés et l'habitacle dispose d'une climatisation trois zones.

De plus, ces équipements de série comprennent les rétroviseurs latéraux chauffants qui sont rabattables électriquement. La fonction d'obscurcissement automatique est aussi prévue.

La marque Tesla a bénéficié son modèle de l'accès sans clef, avec deux cartes qui font office de clef. Il suffit de l'apposer sur le montant B de la voiture pour la déverrouiller.

Quand vous êtes dans l'habitacle, vous devez ensuite poser la carte sur l'accoudoir central pour démarrer la Tesla Model X. Par la suite, le propriétaire pourra utiliser l'application Tesla. Dans ce cas, le SUV électrique se déverrouille automatiquement dès lors que le smartphone enregistré se trouve à proximité.

Comparatif avec les modèles concurrents

Face à la Tesla Model X, plusieurs autres modèles électriques du marché tentent de se positionner comme de concurrents sérieux. Parmi eux, on retrouve notamment l'Audi e-Tron et la Jaguar I-Pace.

Ces deux véhicules offrent également un bon niveau de performance et d'équipements. Toutefois, la Tesla Model X conserve une petite avance en termes d'autonomie et de performance. La Model X se démarque aussi par sa capacité à accueillir sept passagers. Tandis que l'Audi e-Tron et le Jaguar I-Pace sont limitées à cinq.

Pour l'Audi e-Tron, elle offre une autonomie maximale de 410 km (WLTP). Ce modèle dispose de performances satisfaisantes avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. Elle possède une finition et qualité de matériaux conformes aux standards Audi.

Quant à la Jaguar I-Pace, ce crossover affiche une autonomie de 470 km (WLTP) et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes. Le tout avec un design distinctif et une conduite plaisante pour les amateurs de la marque britannique.