Tout savoir sur le prix des voitures électriques

L’achat d’une voiture électrique est une décision de plus en plus populaire, que ce soit pour des raisons écologiques ou économiques. Cependant, avant de franchir le pas, il est crucial de se renseigner sur les différents coûts associés à ces véhicules. De l’achat aux coûts d’entretien, en passant par la recharge et les aides de l’État, voici un guide complet pour comprendre le prix de revient d’une voiture électrique.

Les coûts d’une voiture électrique neuve en 2023

En 2023, le prix moyen d’une voiture électrique neuve varie considérablement. Cela dépend du modèle et des équipements choisis. Les modèles les plus abordables, comme la Renault Zoe, commencent autour de 25 000 euros. D’autres modèles bien équipés peuvent facilement dépasser les 40 000 euros, c’est notamment de la Peugeot e-2008 ou de la Volkswagen ID.3 La Citroën ë-C4 se situe quant à elle entre ces deux extrêmes. Elle offre une belle alternative pour ceux qui cherchent un bon compromis entre prix et performances.



Il est important de noter que le marché continue d’évoluer rapidement. De nouveaux modèles sont régulièrement introduits, souvent avec des technologies améliorées et des batteries plus performantes. Certains constructeurs ont également annoncé des réductions de prix grâce à des économies d’échelle et des avancées technologiques. Ceux-ci permettent de réduire les coûts de production.

Maximisez vos économies grâce aux aides de l’État

Pour encourager l’adoption des voitures électriques, l’État propose diverses aides financières. Le bonus écologique, par exemple, peut atteindre jusqu’à 7 000 euros pour l’achat d’un véhicule neuf émettant moins de 20 g de CO2 par km. Il existe également une prime à la conversion. Celle-ci offre une réduction si vous mettez au rebut un ancien véhicule polluant pour acheter une voiture électrique.



Ces aides cumulées permettent parfois de bénéficier d’une réduction jusqu’à -30% sur le prix d’achat initial. Ces incitations financières varient toutefois selon certaines conditions, telles que les revenus du ménage ou l’endroit où vous résidez. Il est donc recommandé de prendre toutes les informations nécessaires auprès des organismes compétents avant de réaliser votre achat.

L’avenir des véhicules électriques : Tendances à surveiller et opportunités à saisir

Le marché des véhicules électriques est en constante expansion. Il est marqué par une augmentation de l’offre de modèles et des avancées technologiques. La concurrence entre les constructeurs s’intensifie également, et de plus en plus de consommateurs se tournent vers l’électrique. Les économies de carburant, les avantages écologiques et les incitations financières attirent de plus en plus de consommateurs.



Les prévisions indiquent que les prix des voitures électriques pourraient continuer à baisser à mesure que les technologies de production se perfectionnent et que la demande augmente. En parallèle, les infrastructures de recharge se développent. Elles facilitent l’adoption massive des véhicules électriques dans les années à venir.

Les prix d’achat moyen d’une voiture électrique d’occasion

Si le budget pour une voiture neuve vous semble élevé, l’achat d’une voiture électrique d’occasion pourrait être une solution intéressante. En moyenne, une voiture électrique d’occasion coûte entre 10 000 et 20 000 euros. Le tarif diffère en fonction de son kilométrage, de son âge et de son état général. Des modèles populaires comme la Renault Twingo E-tech ou la Nissan Leaf se trouvent fréquemment dans cette fourchette de prix.



Le marché de l’occasion pour les voitures électriques est moins mature que celui des voitures thermiques mais il croît rapidement. Un avantage notable des voitures électriques d’occasion est leur entretien généralement moins coûteux comparé aux véhicules à combustion interne. Cela explique aussi pourquoi elles conservent mieux leur valeur.

Entretien d’une voiture électrique : Quels coûts prévoir ?

Coût de l’entretien régulier

Cette opération est souvent perçue comme plus simple et moins coûteux comparé à celui des voitures traditionnelles. Étant donné qu’elles disposent de moins de pièces mobiles, il y a moins de composants susceptibles de s’user ou de se casser. Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il n’y ait aucun coût associé. Un entretien régulier de votre véhicule électrique reste crucial pour garantir sa longévité et ses performances optimales.

Le changement de pneus et de filtres et la vérification des systèmes électroniques restent incontournables. En moyenne, un entretien complet annuel d’une voiture électrique peut coûter entre 150 et 300 euros. Certaines pièces spécifiques aux voitures électriques peuvent durer plus longtemps grâce au freinage régénératif. C’est, par exemple, le cas des plaquettes de frein. Cela contribue à diminuer encore davantage les frais d’entretien globalisés.

Changer la batterie de son véhicule électrique

Bien que rare, le remplacement de la batterie d’une voiture électrique peut représenter un coût significatif. La durée de vie moyenne des batteries actuelles dépasse souvent les dix ans, et leur technologie évolue sans cesse pour allonger cette durée. Cependant, il faut prévoir en moyenne entre 5 000 et 10 000 euros si un changement s’avère nécessaire. Tout dépend de la capacité et du modèle de la batterie.

Les coûts de la recharge d’une voiture électrique en 2023

Prix de la recharge à domicile

En 2023, recharger une voiture électrique demeure beaucoup plus économique que faire le plein de carburant fossile. Toutefois, le coût de la recharge peut varier considérablement. Par exemple, le chargement d’une voiture électrique chez soi est généralement la méthode la plus économique. En France, le coût moyen pour recharger à domicile est d’environ 0,15 euro par kWh. Pour une batterie de 50 kWh, cela représente environ 7,50 euros pour une recharge complète. Ce coût est destiné à une autonomie moyenne de 300 kilomètres.



Nous recommandons fortement d’installer une borne de recharge domestique, ou Wallbox, pour optimiser le temps de recharge et bénéficier des tarifs hors heure de pointe. Ce dispositif peut engendrer un coût initial. Par contre, la facilité et l’économie à long terme compensent cette dépense.

Coût de la recharge à une borne extérieure

Sur des bornes rapides, ce tarif peut aller de 0,30 à 0,70 euro par kWh, indépendamment de l’opérateur et du lieu. Certains lieux publics proposent des options de paiement à la minute, d’autres adoptent des forfaits mensuels intéressants pour les grands rouleurs. Il est pertinent de noter que de nombreuses entreprises et municipalités installent des bornes gratuites ou subventionnées. Elles favorisent l’adoption des véhicules électriques. C’est un bon plan pour assurer des trajets longs tout en maîtrisant les coûts.

Analyse comparative des prix moyens

Le prix est souvent un critère décisif lors de l’achat d’un véhicule électrique. Pour vous aider à faire le meilleur choix, nous avons réalisé un tableau comparatif des prix moyens de quelques modèles populaires. Les véhicules neufs et d’occasion sont tous deux pris en compte. Ce comparatif vous donnera un aperçu des coûts associés à chaque modèle. Il vous aidera à prendre la bonne décision en fonction de votre budget.

Marques Prix moyen Neuf / Occasion Remarques Renault Zoe 25 000 € / 12 000 € C’est l’une des options les plus abordables sur le marché. Nissan Leaf 32 000 € / 15 000 € La marque se situe dans une gamme de prix légèrement supérieure. Citroën ë-C4 35 000 € / 17 000 € Cette tarification positionne le modèle dans une fourchette de prix intermédiaire. Peugeot e-2008 38 000 € /18 000 € Ce coût le place parmi les modèles les plus coûteux de ce comparatif. Volkswagen ID.3 40 000 € 20 000 € C’est l’une des options les plus chères. Hyundai Kona Electric 39 000 € / 19 000 € Cette marque suit de près la Volkswagen ID.3. Citroën e-Berlingo 34 000 € / 16 000 € Il est cohérent avec les autres modèles de la gamme Citroën. Renault Twingo E-Tech 23 000 € / 23 000 € C’est la moins chère de ce comparatif. Elle affiche un prix moyen égal, ce qui la rend particulièrement attractive pour les budgets plus serrés.

Nos conseils pour économiser sur l’achat et l’usage d’une voiture électrique

Un véhicule électrique est bénéfique pour l’environnement. Il peut aussi s’avérer économique sur le long terme, surtout si vous suivez quelques conseils pratiques. Il faut tirer profit des aides gouvernementales pour l’achat, elles peuvent significativement baisser le coût initial. Aussi, envisagez de mettre une borne de recharge à domicile pour minimiser les coûts de recharge.

Si cela n’est pas possible, comparez les différentes offres et abonnements que les fournisseurs de bornes publiques proposent. Certains offrent des formules adaptées selon vos besoins de déplacement. Pensez enfin à effectuer vos entretiens chez des garagistes spécialisés en voitures électriques. Ils ont des appareils pour diagnostiquer précisément les problèmes éventuels, et ils pourraient offrir des services adaptés à des tarifs avantageux.



Par ailleurs, les pièces d’usure sont moins nombreuses sur les véhicules électriques. Les coûts d’entretien peuvent être inférieurs à ceux des voitures à moteur thermique. En conduisant de manière écoresponsable, vous maximiserez l’autonomie de la batterie et vous réduirez ainsi la fréquence des recharges et, par conséquent, vos dépenses énergétiques.

