Renault présente un kit rétrofit électrique pour sa légendaire R5 

Les collectionneurs pourront redonner vie à leur R5 de première génération en attendant la version électrique de cette icône de Renault. En effet, en partenariat avec la société spécialisée R-FIT, le constructeur français a conçu un kit rétrofit tout électrique pour cette icône de l’automobile.

Renault a officiellement ouvert les commandes du kit rétrofit 100% électrique homologué pour la Renault 5. De quoi séduire tous les amateurs qui ont déjà pu tester le kit sur un autre modèle emblématique de la gamme Losanga, la 4L. Aujourd’hui comme hier, pour la Renault 5 aussi, une fois équipé de ce kit, le véhicule pourra obtenir les certificats d’homologation et d’immatriculation pour circuler partout, notamment dans les zones à circulation restreinte.

Kit rétrofit Renault 5 : pour faire face aux compactes chinoises

Lors de la présentation de la nouvelle marque Ampère, Renault a également profité de l’occasion pour présenter l’un de ses premiers modèles : la Renault Twingo. Mais en attendant son arrivée en 2026, une nouvelle ère s’ouvre pour la Renault 5. Cette dernière bénéficiera du kit rétrofit de R-Fit. En fait, au cœur de la France, la société française R-Fit s’est forgée une réputation distinctive en se spécialisant dans le développement de kits de conversion 100% électrique pour des véhicules emblématiques tels que la 2CV et la 4L.

Ce dispositif de conversion électrique séduira sans aucun doute les amateurs de nostalgie désireux d’allier le charme rétro à la modernité. En effet, il insuffle une modernité bienvenue à la célèbre citadine des années 80. Il convient également de noter que ce kit de rétrofit n’est pas compatible avec toutes les R5. En fait, il est principalement destiné aux modèles R5 TL et GTL 3 ou 5 portes.

Au cours de l’opération, le moteur thermique et le réservoir de carburant seront retirés et remplacés par un bloc moteur électrique et une batterie. Cette conversion électrique devrait non seulement améliorer la durabilité du R5, mais également les rendre particulièrement adaptés aux exigences de la conduite en ville.

Caractéristiques uniques du kit de conversion électrique

La Renault 5 transformée conserve la transmission mécanique d’origine (avec une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports), ainsi que la même répartition des masses. Mais sous le capot, une approche innovante a été adoptée. Le kit de transformation comprend une batterie LiFePo d’une capacité de 10,7 kWh, permettant à la Renault 5 de parcourir une distance de 80 km. Elle se recharge entièrement sur une prise domestique de 16 A, 220 V, en 3 h 30 seulement. De plus, le kit d’adaptation électrique comprend un moteur électrique performant de 22 kW, soit environ 30 ch.

Parmi les autres ajustements notables, on compte l’installation d’une pompe pour alimenter l’assistance au freinage et d’un système de chauffage électrique. Toutefois, pour préserver l’expérience de conduite originale, la Renault 5 conserve sa boîte de vitesses manuelle à 4 rapports.

Le coût associé à cette technologie de pointe est un élément important à prendre en compte. Les propriétaires de la Renault 5 devront investir 15 900 euros pour passer à la propulsion électrique. Ce prix relativement élevé pourrait dissuader ceux qui envisagent de se lancer dans ce projet d’adaptation, d’autant plus qu’il équivaut au prix d’achat d’une Dacia Spring Essential.

Cependant, il est à noter qu’un automobiliste pourrait bénéficier d’une prime au retrofit équivalente à 80 % du coût de la transformation, plafonnée à 6 000 €. De plus, il existe la possibilité de percevoir une surprise de 1 000 € si la résidence ou le lieu de travail se trouve dans une Zone à Faibles Émissions (ZFE).