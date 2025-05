Au-delà de Toyota : voici l’hybride japonais le plus performant du marché

On retrouve sur le marché japonais un modèle hybride encore plus performant que les voitures de Toyota, et c’est la Honda Civic Hybrid !

D’habitude, lorsqu’on parle de voitures hybrides, on pense immédiatement à Toyota. Pourtant, Honda arrive fort avec la Honda Civic Hybrid. Ce modèle hybride se veut plus performant que ceux de Toyota. Il combine à la fois puissance et économie de carburant.

Un véhicule hybride plus performant que les Toyota

La Honda Civic Hybrid surprend par ses performances dignes d’une sportive compacte. En parallèle, elle reste également économe en carburant. Ce véhicule dispose d’un moteur hybride qui comprend un quatre-cylindres de 2,0 L et deux moteurs électriques. Il développe alors une puissance combinée de 181 CV. Avec ce mélange impressionnant d’ingénierie, cet hybride japonais devient plus performant qu’une Toyota. Il atteint d’ailleurs les 100 km/h en 6,2 s et bat certains modèles compacts sportifs comme la Civic Si.

En plus de ses accélérations puissantes, la Civic Hybrid affiche une consommation mixte de 4,8 L/100 km. Cette prouesse la place parmi les hybrides les plus efficaces de sa catégorie. Et en plus d’être plus performant qu’une sportive de Toyota, cet hybride affiche une autonomie estimée à 835 km. Il représente alors un choix parfait pour les trajets urbains comme pour les longs voyages. Ceci coche toutes les cases pour les conducteurs en quête d’un véhicule dynamique et économique.

Économie, confort et raffinement

Le prix de départ de la Civic Hybrid se situe autour de 28 950 euros. Elle se positionne donc comme une alternative sérieuse et accessible sur le marché. À ce tarif, elle s’accompagne d’une finition haut de gamme avec une transmission eCVT. Cette voiture hybride plus performante qu’une Toyota possède aussi un intérieur spacieux ainsi qu’un tableau de bord intuitif. Elle propose même trois modes de conduite (Econ, Normal et Sport). Les usagers peuvent ainsi choisir entre confort et performance, selon leurs besoins.

Certes, ce modèle hybride de Honda surpasse ceux de Toyota en termes de performance. Mais ce ne sont pas ses seuls atouts. Honda a intégré des technologies avancées, comme une suspension optimisée et une direction réactive. Grâce à cette initiative, on obtient ainsi une conduite fluide et confortable. Si vous êtes amateur de voitures qui allient raffinement et dynamisme, cette Civic Hybrid mérite amplement votre attention. Son homologue diesel est par ailleurs un des plus économes en carburant.

Meet the new #CivicHybrid Sedan with the power and efficiency to fuel your day – and night. On sale now: https://t.co/No4Q4GXDEJ pic.twitter.com/5hsIEF0I6h — Honda (@Honda) June 20, 2024

