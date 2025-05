La Ford Fiesta fait son comeback : préparez-vous à une réinvention !

Ford et Volkswagen préparent en ce moment la réinvention de la Fiesta. Elle va bientôt faire son grand retour en tant que modèle 100 % électrique.

Disparue en 2023, la Ford Fiesta pourrait déjà signer son comeback, mais avec une petite réinvention. Elle ne reviendrait effectivement pas sous la forme qu’on lui connaissait. Cette fois, la citadine star pourrait renaître sur une base 100 % électrique. Elle représente ainsi le fruit d’un partenariat de plus en plus solide avec l’allemand Volkswagen.

La réinvention de la Ford Fiesta en électrique se confirme

Presque deux ans se sont écoulés depuis l’arrêt brutal de la Fiesta. Ford semble maintenant prêt à réparer ce qu’on considère comme une de ses plus grosses erreurs. La production s’est interrompue en cours d’année, mais on a enregistré 72 000 ventes en 2023. Malgré tout cela, la petite citadine n’avait rien perdu de son attrait. Or, depuis quelques mois, les signaux d’un retour se multiplient. La Ford Fiesta se prépare pour une réinvention en un modèle électrique conçu avec Volkswagen.

Le scénario le plus probable serait une Fiesta reposant sur la plateforme MEB Entry du groupe VW. Les concepts ID.2all l’utilisent déjà et ils envisagent de s’en servir sur la Cupra Raval ou la Skoda Epiq. Ces véhicules compacts sont abordables et parfaitement adaptés au marché européen. Le concept ID.2all, par exemple, mesure à peine 18 mm de plus que la dernière Ford Fiesta thermique avant cette réinvention. En clair, les dimensions idéales sont là, et on n’a plus qu’à appuyer sur le bouton “production”.

Ford + VW, un duo gagnant pour contrer la concurrence

La collaboration entre Ford et Volkswagen est déjà bien rodée. Les Explorer EV et Capri s’appuient sur les architectures des ID.4 et ID.5, et le succès est au rendez-vous. Le partenariat est d’ailleurs “très, très, très réussi”, selon Martin Sander. C’est un ancien cadre chez Ford qui est aujourd’hui à la tête du marketing chez Volkswagen. La réinvention de la Ford Fiesta en une petite citadine électrique serait donc dans la logique des choses. Il a également indiqué que de nouveaux projets communs pouvaient voir le jour.

Ford, de son côté, ne reste pas les bras croisés. Une équipe interne travaillerait déjà sur un modèle électrique à petit prix autour de 25 000 dollars (un peu plus de 22 000 euros). Il s’équipe d’une batterie LFP et vise à concurrencer les stars du moment. Je citerais surtout la Dacia Spring, la Renault 5 E-Tech ou alors la BYD Dolphin. Si la réinvention de la Ford Fiesta se confirme, Ford pourrait frapper un grand coup dans le segment des citadines électriques. C’est un marché stratégique que le constructeur américain ne peut plus se permettre d’ignorer.

