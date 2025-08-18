Peugeot 308 : rappel important en France – la sécurité de votre véhicule est en danger

A tous les propriétaires de Peugeot 308, les modèles produits entre 2015 et 2019 ont un souci qui nécessite un rappel de sécurité. C’est important si vous voulez rouler en ayant l’esprit tranquille.

Et non, ce n’est pas une option ! Mais pas de panique, on ne parle pas d’une mission impossible, juste d’un coup d’œil rapide. Alors, prêt à emmener votre auto en réparation ?

Rappel massif pour la Peugeot 308 : un défaut critique sur les ceintures arrière

C’est un rappel qui ne passe pas inaperçu. Des centaines de milliers de Peugeot 308 produites entre 2015 et 2019 sont concernées par un défaut potentiellement mortel sur les ceintures de sécurité arrière. Selon l’alerte publiée par Rappel Conso le 15 août 2025, l’ancrage pourrait céder en cas de choc violent.

Cela priverait les passagers de toute protection. Les numéros d’homologation concernés (vont de e22007/46040504 à e22007/46040526.) ils figurent sur la carte grise (case K), et les propriétaires sont invités à vérifier sans tarder leur véhicule via le site de Peugeot .

Une alerte mondiale aux implications graves

L’affaire dépasse largement les frontières françaises. En Allemagne, 27 116 véhicules sont recensés sous la référence KBA 15326R. Tandis qu’en Australie, le gouvernement a émis un avis officiel (REC-006403) soulignant le non-respect des normes de résistance des ancrages .

Il est même estimé à près de 250 000 le nombre de 308 touchées dans le monde. Le défaut, identifié par le constructeur, concerne spécifiquement les points d’ancrage supérieurs des ceintures arrière gauche et droite. Elles pourraient véritablement lâcher lors d’une collision .

Des Peugeot 308 rappelées pour un problème de ceinture de sécurité;

Une procédure simple mais vitale

Pour les propriétaires, la marche à suivre est claire : vérifier le numéro VIN (case E de la carte grise) sur le site Peugeot et prendre rendez-vous en concession si le véhicule est concerné. L’intervention, gratuite, consiste à inspecter et remplacer les ancrages défectueux. Ne pas agir reviendrait à prendre un risque inconsidéré. En effet, une ceinture inefficace multiplie les dangers en cas d’accident .

Un enjeu de sécurité incontournable

Les ceintures de sécurité réduisent de 40 à 50 % le risque de décès selon les statistiques routières. Un ancrage défaillant annule cette protection, transformant un choc banal en catastrophe. Comme le précise l’alerte australienne, ce défaut technique augmente directement le risque de blessures graves ou mortelles pour les passagers arrière .

L’importance de réagir vite

Si vous possédez une Peugeot 308 de cette génération, ne tardez pas. Un simple check-up en concession pourrait sauver des vies. Et pour ceux qui douteraient de l’urgence, rappelons que la sécurité n’attend pas – surtout quand elle concerne l’un des équipements les plus critiques de votre voiture.

