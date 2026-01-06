MOVA au CES 2026 : innovations en série

MOVA dévoile au CES 2026 un écosystème intelligent complet qui intégre robots, IA et innovations domestiques. L’entreprise s’impose comme référence en matière de vie intelligente.

Avec le slogan « Move Up, Move Beyond », MOVA affirme haut et fort ses ambitions : redéfinir la vie intelligente. Sur son stand, la marque expose pas moins de 19 gammes de produits qui vont du nettoyage intérieur, aux espaces extérieurs. En plus de la domotique, la marque a aussi une gamme dédiée à l’impression 3D. À travers ces innovations, la marque MOVA consolide son image de pionnier technologique, alliant performances de pointe, design futuriste et responsabilité écologique.

Des robots ménagers qui misent sur la précision et l’adaptabilité

Parmi les annonces majeures, le MOVA S70 Ultra Roller attire l’attention. C’est un robot aspirateur ultra-fin (90 mm) pensé pour passer sous tous les meubles, y compris les plus bas. Grâce à la technologie HydroForce™, il lave à haute pression tout en évitant les recontaminations. Ses capteurs CovertSense™ et AutoShield™ optimisent le nettoyage sur tous types de sols, y compris les tapis.

De son côté, le MOVA P70 Pro Ultra fait le pari de démocratiser le haut de gamme. Sa puissance d’aspiration (30 000 Pa) et son système de lavage à 100°C assurent une efficacité comparable aux modèles premium, mais à un prix plus accessible. Le MOVA V70 Ultra Complete mise sur un système sans sac EcoCycle™. Il réduit les déchets et maintent des performances élevées, avec 40 000 Pa d’aspiration et la capacité de franchir des obstacles jusqu’à 8 cm.

L’intelligence artificielle au service de l’entretien extérieur

MOVA étend son savoir-faire au jardin et à la piscine. La tondeuse LiDAX Ultra AWD Flex, équipée du système UltraView™ 2.0, se faufile dans les recoins les plus étroits, jusqu’à 60 cm de largeur. La série NAVAX AWD s’adresse aux grands terrains, avec positionnement centimétrique grâce au LiDAR et à la double vision IA.

Pour les piscines, le Rover X10 inaugure une nouvelle ère : aspiration de 10 000 GPH, brosses latérales EdgeDrive™, cartographie AquaScan™ à 360°. Le tout est contrôlé par IA pour une couverture complète, du fond au bord.

De la fenêtre au studio de création : une vision globale

Le robot lave-vitres MOVA N1 s’attaque aux surfaces vitrées avec précision, grâce à un système intelligent de brumisation. Côté créativité, la Palette 300 repousse les limites de l’impression 3D domestique : 12 buses, 36 couleurs, multi-matériaux, et un calibrage automatique via IA. Elle vise designers, ingénieurs et enseignants.

La présence de MOVA sur deux stands simultanés illustre l’ampleur de son ambition. De la brosse à dents connectée aux purificateurs d’air en passant par la litière intelligente, la marque tisse une toile technologique cohérente et orientée vers l’avenir.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

