MOVA LR10 Prime : la machine à bonheur pour chats

Spacieuse, connectée et sans effort, la nouvelle litière autonettoyante MOVA Meowgic™ Pod LR10 Prime redéfinit le quotidien des propriétaires de chats. Conçue pour allier hygiène, confort et technologie, c’est la solution intelligente pour une maison toujours fraîche.

Après une campagne de financement participatif particulièrement réussie, MOVA officialise la sortie de sa litière autonettoyante haut de gamme, la Meowgic Pod LR10 Prime. Ce modèle intelligent promet de transformer la corvée du nettoyage en un simple geste numérique. Avec son design ergonomique et son application dédiée, la marque MOVA vise à simplifier la vie des foyers modernes. Une innovation qui place la marque parmi les nouveaux acteurs à suivre de la maison connectée.

Une litière connectée qui mise sur la propreté et l’autonomie

Avec plus de 1 100 unités déjà précommandées, la LR10 Prime arrive sur le marché comme un produit haut de gamme destiné aux amoureux des chats exigeants. MOVA veut bousculer les codes puisqu’il combine confort animal, hygiène et automatisation complète. Grâce à un système de détection intelligent et un bac à déchets de 11 litres, l’appareil assure jusqu’à quinze jours d’autonomie sans intervention. « Nous avons voulu supprimer la contrainte la plus récurrente des propriétaires : le nettoyage », explique un porte-parole de MOVA. La marque revendique une démarche “sans effort”, où l’utilisateur n’a plus qu’à vérifier les alertes via son application.

Un air purifié en continu grâce à la double désodorisation

L’un des atouts majeurs du dispositif réside dans son système de purification d’air à double action. Là où les litières traditionnelles se contentent de masquer les odeurs, la LR10 Prime les neutralise réellement. Un filtre au charbon actif capture les particules responsables des mauvaises odeurs, tandis qu’un spray automatique diffuse un agent désodorisant. Résultat : un environnement frais et sain, même dans les espaces restreints. MOVA promet un air renouvelé en permanence, 24 heures sur 24, pour un confort partagé entre humains et félins.

Sécurité, confort et contrôle à distance : la signature MOVA

Sous son design minimaliste se cache une technologie pensée pour le bien-être animal. Le module MeowBionic™ crée un espace semi-ouvert de 110 litres, adapté aux chats de toutes tailles. Sa conception ergonomique limite le stress et prévient les comportements d’évitement. Côté sécurité, MOVA multiplie les précautions : 12 niveaux de protection, capteurs infrarouges, mécanismes anti-pincement et arrêt automatique en cas de détection de mouvement.

L’ensemble se pilote depuis l’application MOVAhome, qui permet d’ajuster la désodorisation, de suivre l’état du bac et de recevoir des notifications en temps réel. Avec la LR10 Prime, MOVA confirme sa volonté d’imposer une nouvelle référence dans l’univers de la maison intelligente : des produits connectés, pratiques et centrés sur l’humain… et l’animal.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

