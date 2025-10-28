J’ai testé le robot Mova Z60 URC : peut-il vraiment remplacer un aspirateur classique ?

Un robot qui aspire fort, lave en continu et s’adapte aux tapis : le Mova Z60 URC vise l’excellence. J’ai voulu savoir s’il tenait réellement ses promesses.

Le robot aspirateur Mova Z60 URC m’a tout de suite intrigué par ses promesses ambitieuses. Avec ses 28 000 Pa de puissance, une serpillière rotative auto‑lavante et un système anti‑emmêlement complet, il s’attaque de front aux modèles les plus haut de gamme. Mais ce genre de robot peut-il vraiment remplacer l’entretien manuel dans une maison occupée ? J’ai voulu le tester sur une semaine complète, dans un appartement avec tapis, parquet et poils d’animaux. Objectif : savoir s’il tient réellement la cadence, s’il évite les pièges classiques (comme les tapis détrempés ou les câbles coincés), et s’il peut s’adapter à une routine quotidienne sans surveillance. Spoiler : tout n’est pas parfait, mais certains résultats m’ont clairement surpris.

En savoir plus sur le Mova Z60 URC Découvrir Fiche technique Caractéristique Détail technique Puissance d’aspiration 28 000 Pa Technologie moteur TurboForce 9 Système de lavage HydroForce Roller Mop à rouleau rotatif + 12 buses Fonction de rinçage mop Oui, automatique avec auto‑séchage Brosse principale TroboWave DuoBrush (double rouleau anti‑emmêlement) Navigation FlexScope avec laser DToF + détection d’objets IA Hauteur robot 96 mm Obstacle franchissable Jusqu’à 8 cm Capacité bac à poussière 210 mL (dans le robot) Capacité sac station 3,2 L (avec vidange automatique) Batterie 6 400 mAh lithium-ion Autonomie annoncée Non précisée officiellement (estimée : 180 min) Compatibilité tapis Oui, avec AutoShield (mop relevable) Application mobile Oui (cartographie, zones, nettoyage ciblé, etc.) Connectivité Wi-Fi + assistant vocal Bruit en fonctionnement Non précisé (≈ 60–70 dB selon usage estimé)

Prise en main & design

À la sortie du carton, le Mova Z60 URC impressionne par sa compacité. Malgré un système laser avancé, son capteur DToF est rétractable, ce qui permet au robot de passer sous la majorité des meubles sans bloquer. Cependant, la station reste massive, mais bien pensée : le tiroir pour le sac à poussière s’ouvre sans effort, et le réservoir d’eau se manipule sans éclabousser.

Les finitions sont solides, sans fioritures. Les brosses s’installent facilement, et tout est déjà pré‑assemblé, sauf le rouleau mop à clipser. Ce dernier, large et texturé, laisse immédiatement penser qu’il va au-delà d’un simple passage humide. Le packaging inclut quelques consommables de rechange, ce qui est appréciable pour démarrer sur plusieurs semaines.

En main, l’ensemble inspire confiance. Pas de plastique fragile ni de couvercles qui claquent. Même les roues, souvent un point faible sur les tapis, se voient crantées et bien suspendues. Côté ergonomie, le robot peut se mettre en route directement sans app, mais l’installation complète passe forcément par la connexion Wi-Fi.

Expérience utilisateur

L’installation du Mova Z60 URC via l’application se fait en moins de dix minutes. L’app est claire, traduite, et propose immédiatement une cartographie rapide. Dès le premier passage, le robot identifie les pièces avec précision, évite les câbles et repère les objets au sol. J’ai pu définir des zones interdites et des zones à laver avec plus d’insistance. L’interface permet même de programmer un nettoyage complet ou ciblé en un clic.

Côté navigation, le FlexScope est bluffant. Le robot se déplace méthodiquement, sans repasser inutilement et sans heurter les meubles. Il ralentit près des obstacles et contourne les chaises sans se perdre. Les changements de sol (du carrelage aux tapis) ne posent aucun souci : la serpillière se relève dès qu’un tapis est détecté, ce qui évite les erreurs classiques de lavage sur textile.

Le niveau sonore est acceptable en usage normal, mais le mode Turbo est nettement plus bruyant. En revanche, aucun bug ni plantage constaté pendant mes tests. Même le retour à la base est précis. Le vrai confort vient de l’automatisation : vidange, rinçage, séchage. Tout est pensé pour que l’entretien devienne invisible.

Performances par usage

Aspiration sur sols durs et tapis

Avec 28 000 Pa, le Mova Z60 URC surpasse la majorité des robots du marché en puissance brute. Sur carrelage, miettes, poils et poussières disparaissent en un seul passage. Le robot adapte sa puissance automatiquement selon la surface, ce qui économise la batterie sans nuire à l’efficacité. Sur tapis, la double brosse TroboWave extrait bien les saletés, même incrustées. Les tapis épais sont montés sans forcer grâce à ses roues bien crantées. Sur les tapis fins, aucun effet de « retrait » de la serpillière n’est visible : le relevage est rapide et net.

Lavage au sol

La vraie différence se joue ici. Le rouleau mop HydroForce™ frotte réellement. Il ne se contente pas de traîner un chiffon humide : il tourne, presse, et se nettoie à chaque retour base. Même des taches de café séchées ont été partiellement éliminées en un seul passage. Le système de rinçage intégré et le séchage automatique évitent les mauvaises odeurs, ce qui reste un point faible sur la plupart des robots concurrents.

Autonomie et recharge

Avec sa batterie de 6 400 mAh, le robot couvre sans problème un 100 m² complet en un seul passage mixte (aspiration et lavage), en mode standard. En mode Turbo, l’autonomie chute à environ 90 minutes, mais cela reste suffisant pour la majorité des intérieurs. Le retour base est fiable, et le rechargement dure environ 4h. Le robot reprend là où il s’était arrêté, sans relancer la carte.

Comparaison & positionnement

Le Mova Z60 URC se positionne clairement face aux ténors du secteur comme le Roborock S8 Pro Ultra ou le Dreame L20 Ultra. Mais il adopte une approche différente : au lieu d’empiler les gadgets, il mise sur la puissance brute, la simplicité d’usage, et une vraie innovation du côté du lavage. Là où certains modèles concurrents patinent sur les tapis ou laissent le mop humide sur les sols, le Z60 URC gère mieux ces transitions grâce à son système AutoShield™ réactif.

Il n’est pas le plus silencieux, ni le plus compact, mais il est l’un des rares à combiner une brosse double, un rouleau mop auto‑lavant, et une vraie capacité à grimper les seuils. Il conviendra parfaitement aux logements avec animaux, enfants ou surfaces mixtes, surtout si l’on recherche un entretien autonome sans microgestion quotidienne. Pour ceux qui veulent un robot « invisible » mais efficace, c’est une alternative sérieuse aux marques plus connues.

Avis des utilisateurs

De nombreux utilisateurs voient le Mova Z60 URC comme un vrai tournant pour la marque, notamment grâce à sa puissance d’aspiration remarquable. La majorité s’accorde à dire que le robot fait réellement la différence sur les poils d’animaux et les tapis. Ceci tout en restant performant sur les sols durs. La fonction de lavage est souvent mise en avant : le rouleau mop est jugé bien plus efficace qu’un simple chiffon, et le système de rinçage automatique renforce cette impression de propreté durable.

L’autonomie est jugée suffisante pour une maison de taille moyenne et le niveau d’automatisation (vidange, séchage, retour base) séduit ceux qui veulent oublier l’entretien quotidien. Côté application, la navigation et les options de programmation sont saluées pour leur clarté et leur fiabilité.

Points forts

Aspiration puissante et efficace (28 000 Pa)

Lavage performant avec rouleau rotatif et rinçage automatique

Points faibles

Station encombrante

Hauteur du robot incompatible avec certains meubles bas

Verdict

Le Mova Z60 URC impressionne par sa puissance, sa précision et sa capacité à gérer l’entretien quotidien de manière réellement autonome. Il ne se contente pas d’aspirer : il frotte, il lave, il se nettoie. C’est un robot pensé pour les utilisateurs exigeants, avec animaux ou enfants, qui veulent un intérieur propre sans devoir surveiller chaque passage. Certes, il prend de la place et montre quelques limites sur les tapis épais. Mais pour la majorité des foyers, il remplace efficacement l’aspirateur traditionnel. Si tu recherches un robot complet, fiable et vraiment utile, c’est clairement un des modèles les plus aboutis de 2025.

