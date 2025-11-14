J’ai testé le robot aspirateur MOVA E40 Ultra : peut‑il vraiment s’occuper de tout ?

Le Mova E40 Ultra promet de vous libérer du ménage grâce à l’aspiration, au lavage et à son entretien automatique. Je l’ai utilisé dans mon quotidien pour vérifier s’il tient vraiment ses promesses, car un appareil comme celui-ci peut vite devenir un assistant fiable à la maison.

Le Mova E40 Ultra vise les personnes qui veulent un robot autonome et fiable, capable de réduire les efforts manuels. Je voulais donc comprendre s’il pouvait remplacer un aspirateur classique, atteindre les coins oubliés et s’adapter aux zones difficiles. Je souhaitais aussi savoir s’il pouvait donner une expérience vraiment “sans-souci”, comme annoncé par la marque. Ce test vous partage mon retour le plus sincère et le plus clair possible.

Caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : 19 000 Pa (moteur TurboForce™ 90 000 RPM)

19 000 Pa (moteur TurboForce™ 90 000 RPM) Technologie de lavage : MaxiReach™ Mop Tech, réservoir de 80 ml avec 3 niveaux d’eau (Doux, Normal, Intensif)

MaxiReach™ Mop Tech, réservoir de 80 ml avec 3 niveaux d’eau (Doux, Normal, Intensif) Franchissement d’obstacles : Jusqu’à 22 mm

Jusqu’à 22 mm Levée automatique de la serpillière : 10,5 mm sur tapis grâce à la détection par ultrasons

10,5 mm sur tapis grâce à la détection par ultrasons Réservoir d’eau propre : 4,5 L

: 4,5 L Réservoir d’eau usée : 4 L (pour le nettoyage automatique de la serpillière)

: 4 L (pour le nettoyage automatique de la serpillière) Sac à poussière de la station : 3,2 L (jusqu’à 75 jours d’autonomie selon le constructeur)

3,2 L (jusqu’à 75 jours d’autonomie selon le constructeur) Navigation et capteurs : Laser LDS, Smart Pathfinder™, 3DAdapt™ (évite les obstacles en temps réel)

Laser LDS, Smart Pathfinder™, 3DAdapt™ (évite les obstacles en temps réel) Dimensions du robot : 350 × 350 × 97 mm

350 × 350 × 97 mm Dimensions de la station : 340 × 356 × 590 mm

340 × 356 × 590 mm Accessoires inclus : Robot, station de base, rampe pour la base, brosse latérale, 2 mop-pads, support pour mop-pads, sac à poussière

Robot, station de base, rampe pour la base, brosse latérale, 2 mop-pads, support pour mop-pads, sac à poussière Garantie : 2 ans

La prise en main du Mova E40 Ultra commence avec l’installation de la base station. Cette dernière reste imposante, car elle mesure environ 590 mm de hauteur. Vous devez donc prévoir un petit espace dédié pour l’intégrer correctement chez vous.

Une rampe d’extension est fournie pour aider le robot à s’aligner sans effort, ce qui apporte une touche pratique dès le début. En outre, le robot aspirateur affiche un diamètre d’environ 350 mm et une hauteur de 97 mm. Vous avez intérêt à vérifier la place sous vos meubles.

Les finitions sont soignées, car le design reste sobre, lisse et agréable à regarder au quotidien. Le Mova E40 Ultra propose une apparence premium, ce qui donne une vraie impression de qualité à chaque usage. Une fois branché, vous pouvez utiliser l’application ou une commande via Google Home ou Alexa, ce qui simplifie immédiatement l’expérience.

Vous pouvez définir des murs virtuels, préciser des zones interdites ou personnaliser la cartographie. D’ailleurs, les accessoires fournis facilitent l’entretien, car les pads lavables et les supports se manipulent facilement. L’installation prend dix à quinze minutes. Elle inclut la mise à jour du firmware, la calibration et la première cartographie.

Le quotidien avec ce robot est-il vraiment plus simple ?

À l’usage, j’ai apprécié le niveau sonore du Mova E40 Ultra, car il reste supportable même à forte puissance. L’application vous permet de lancer un cycle, de programmer un nettoyage ou de cibler une zone précise. Vous pouvez aussi suivre le robot en temps réel, ce qui ajoute un côté rassurant. Après chaque session, il retourne à sa station, se vide dans le sac de 3,2 L et lave les pads. Cette gestion autonome réduit fortement les tâches répétitives.

Sa navigation est fluide, car il contourne les obstacles du quotidien, comme les jouets ou les chaises. De plus, il adapte son trajet selon la forme de vos pièces, ce qui renforce sa précision. Le levage automatique de la serpillière protège les tapis, car aucune humidité n’est restée sur mon tapis medium. Vous devrez tout de même retirer les objets volumineux laissés au sol, car le robot ne peut pas corriger vos oublis. J’aurais apprécié un mode encore plus silencieux pour la nuit, mais l’ensemble reste agréable.

Le Mova E40 Ultra tient-il ses promesses sur tous les sols ?

Le Mova E40 Ultra propose 19 000 Pa d’aspiration, ce qui le place parmi les modèles d’aspirateurs puissants. Sur le parquet, il ramasse facilement la poussière, les poils et les miettes. Sur tapis médium, le mode boost se déclenche automatiquement, ce qui améliore l’efficacité. Je n’ai pas mesuré la puissance réelle, mais le ressenti dépasse celui de nombreux modèles grand public.

Le lavage reste convaincant sur carrelage ou marbre, car le réservoir de 80 ml distribue bien l’eau. La technologie MaxiReach™ approche les plinthes, ce qui apporte un résultat plus uniforme. Le sol reste frais après passage, ce qui donne une sensation propre immédiate. Le lavage et le séchage automatiques des pads évitent les odeurs, ce qui reste très appréciable.

En cuisine, j’ai utilisé le mode Heavy pour les zones plus sales. Le résultat était bon, même si un nettoyage manuel reste plus précis. Le Mova E40 Ultra franchit des seuils de 22 mm, ce qui l’a aidé à passer sans effort entre mes pièces. Le relevage de 10,5 mm protège les tapis, car je n’ai constaté aucune trace d’humidité.

Le système anti-emmêlement fonctionne bien, sauf en cas de gros amas de poils. Je n’ai pas testé les 75 jours sans vider, mais la capacité de la station impressionne. Néanmoins, vous devez prévoir un espace bien dégagé, car la station occupe une vraie place. Sur tapis très épais, le robot ralentit et devient moins agile. Dans les petites pièces encombrées, son diamètre impose quelques manœuvres. L’application manque aussi de réglages avancés, car vous ne pouvez pas ajuster l’eau par zone.

Où se situe ce modèle face aux autres robots du marché ?

Face aux modèles comme le Roborock S7 ou le Roomba j7+, le Mova E40 Ultra se démarque grâce à sa station très complète. Elle gère l’auto-vidage, le lavage et le séchage, ce qui reste rare dans ce segment. Certains robots misent sur la puissance, d’autres sur le lavage, mais peu combinent réellement ces trois éléments. Le Mova E40 Ultra convient donc aux foyers moyens ou grands, surtout si vous souhaitez un nettoyage régulier sans trop intervenir. Si vous avez un budget plus limité ou peu de tapis, un modèle plus simple peut suffire.

Que pensent vraiment les autres utilisateurs du Mova E40 Ultra ?

Le Mova E40 Ultra séduit de nombreux utilisateurs, car il propose un bon rapport qualité-prix. Il affiche une moyenne de 4,4 étoiles pour 845 avis. Beaucoup saluent son aspiration puissante et sa fonction tout-en-un.

L’application reste simple, ce qui facilite la prise en main. Le robot fonctionne de manière discrète et la station automatique apporte un vrai confort. Les utilisateurs apprécient aussi son efficacité sur les coins et les tapis grâce à ses capteurs précis.

Toutefois, certains évoquent un lavage parfois superficiel sur les joints ou les taches tenaces. Quelques avis mentionnent une autonomie perfectible en mode puissant. D’autres remarquent quelques soucis mineurs de cartographie ou un bruit plus présent selon les modes.

