TEST du Roborock S7 Pro Ultra : la performance à moindre prix

Le Roborock S7 Pro Ultra est une des références en termes d’aspirateur robotique. Sa performance, ses fonctionnalités et son design épuré font sa réputation.

La simplicité est le mot d’ordre du Roborock S7 Pro Ultra. En effet, les fabricants ont pour objectif de faciliter son utilisation. Tout le monde pourra alors compter sur ce robot pour les tâches ménagères. Les deux fonctionnalités de base nous ont surpris. Le produit permet d’aspirer les déchets et d’effectuer correctement le lavage du sol.

Trêve de discussions et voici le compte-rendu de nos tests sur le Roborock S7 Pro ultra.

Le Roborock S7 Pro Ultra et son design élégant

Le produit mis sur un minimalisme atypique. En effet, les fabricants ont repris les couleurs les plus basiques pour sortir une élégance pure. Doté d’un blanc étincelant, et d’un noir chic, le Roborock S7 Pro Ultra se mariait parfaitement avec la décoration de notre maison de test.

La disposition des boutons de contrôle apporte aussi une touche simpliste au produit. Ces zones de commandes se situent sur le capot. Elles sont très discrètes pour ne pas endommager le design du Roborock.

Les bacs de collecte et de réservoir d’eau se trouvent à l’arrière afin de stabiliser le robot. Ainsi, il pourra se déplacer rapidement pour couvrir les zones à nettoyer.

Mais la station d’accueil occupe une place conséquente, surtout pour les petits appartements. Avant d’acheter le produit, il est conseillé de prévoir un emplacement assez large.

Caractéristiques techniques Couleur : noir et blanc

Système de protection : pare-chocs équipé de capteur de détection de mur

Alimentation : ports de charge

Panneau de commande : 3 boutons mécanique

Bac à poussière avec une capacité de 400 ML

Réservoir d’eau de 200 ml , situé à la partie arrière du robot

Brosse latérale à 5 côtés

Brosse centrale

Capteur de tapis

Batterie Li-Ion de 5200 mAh

Couleur : noir et blanc

Prix : à partir de 1299 euros

Roborock S7 Pro Ultra : ses fonctionnalités

Nous avons testé ce robot aspirateur dans toutes les pièces d’une maison. Le produit a fait ses preuves, et a réussi à nettoyer toutes les zones.

Pour faciliter son utilisation, toutes les options sont disponibles sur le panneau d’accueil.

La première fonctionnalité qui nous a surpris est la capacité de sélection. En effet, il est possible de choisir les endroits à nettoyer, et la fréquence de passage dans ces zones. Nous avons eu un contrôle absolu, et un gain d’efficacité par rapport à un aspirateur classique.

Aussi, les puissances d’aspiration et l’humidité sont ajustables à volonté. On a exploité cette fonctionnalité pour modeler le type de nettoyage dans chaque pièce.

Et dans certains cas, nous étions contraints de régler manuellement le trajet du Roborock S7 Pro Ultra. Ici, nous avons déterminé la superficie d’une chambre, et le robot a procédé en fonction des paramètres.

Concentrons-nous ensuite sur les modes d’utilisation. Nous avons mis en évidence une liberté de contrôle avec le Roborock S7 Pro Ultra. Premièrement, il est tout à fait possible de programmer manuellement les nettoyages. Un utilisateur pourra alors définir les jours, l’heure, et le nombre de passages dans une pièce.

L’évitement des obstacles est aussi un grand atout de ce robot. Selon les options, le produit a su contourner ou passer au-dessus des tapis, meubles peu imposants, etc.

Et pour couronner le tout, nous avons pu contrôler le panneau de configuration avec la commande vocale. Cette fonctionnalité est disponible sous plusieurs langues, et améliore l’expérience des utilisateurs.

Mais malheureusement, notre Roborock S7 Pro Ultra ne possède pas l’option de séchage. Or, cette dernière permet de faciliter les séances de nettoyage. Cependant, les produits vendus en Chine en sont dotés. Espérons que cette tendance va inonder le marché français.

L’application Roborock : le centre de contrôle du Roborock S7 Pro Ultra

Il est tout à fait possible de contrôler le produit avec un smartphone. Avant la première utilisation, nous nous sommes familiarisés avec toutes les commandes proposées. Cependant, il est recommandé de se concentrer sur la cartographie. Cette option permet de délimiter les zones à nettoyer, et les obstacles éventuels. En même temps, on a pu choisir les modes de nettoyage adaptés.

Ensuite, nous avons essayé les réglages de base. Ces derniers comprennent les plages horaires, la quantité d’eau, et la puissance d’aspiration. On a laissé le Roborock S7 Pro Ultra faire son travail. Et devinez quoi ? Le produit a suivi à la lettre les indications, tout en ajoutant quelques ajustements.

Ne vous inquiétez pas, car l’application vous guidera pas à pas pour faciliter votre initiation.

Le système de navigation

C’est la petite déception du Roborock S7 Pro Ultra. Effectivement, le produit se base sur des capteurs pour se déplacer dans la maison test. Il n’y a pas de caméra livrée avec le package. Cependant, cette situation n’est pas contraignante. Mais si vous avez des enfants, ou des animaux de compagnie, le robot aura quelques difficultés à les contourner.

Par ailleurs, les capteurs sont très performants pour détecter les murs, les coins, et les meubles. De plus, ils sont dotés de capacité de mémoire pour se familiariser avec votre intérieur. Aussi, ces mêmes capteurs donnent des signaux au moteur. Ce dernier fournit ensuite la puissance nécessaire pour passer au-dessus de certains obstacles.

Il est alors recommandé d’activer le robot lorsqu’il n’y a plus personne dans votre maison. Et pour les amoureux des bonnes choses, une caméra adaptée est disponible en sus. Les modèles les plus performants coûtent 300 euros.

Roborock S7 Pro Ultra : une puissance absolue

Ce robot fournit une puissance d’aspiration maximale de 5100 Pa. C’est une bête de nettoyage, comparée aux anciens modèles. En effet, les aspirateurs classiques n’en disposent que 2500 Pa.

Bien sûr, la puissance du robot est réglable, en fonction des zones à traiter.

Nous nous sommes ensuite concentrés sur le mode de nettoyage. Le Roborock S7 Pro Ultra possède une plaque vibrante de 3000 fois/minute. Cette fonction est destinée à racler les salissures incrustées dans le sol.

Batterie et autonomie

Cependant, vous pourrez vous orienter vers le mode Max+. Ce dernier est le summum de performance du produit. Il permet d’aspirer les saletés rebelles.

Sur papier, le Roborock S7 Pro Ultra affiche une batterie Li-Ion de 5200 mAh. Ce dernier dispose d’une autonomie de 180 min.

Durant nos tests, le robot a mis 3 heures pour nettoyer une maison classique. C’est exceptionnel, surtout pour ses performances hors du commun.

Cependant, la surprise s’est illustrée sur le temps de recharge. En effet, la station augmente la vitesse de charge de 30 % par rapport aux anciens modèles.

Aussi, il est possible de régler les heures de pause. Par exemple, vous pourrez opter pour un chargement durant la nuit. Ensuite, votre robot pourra nettoyer votre intérieur une fois que vous serez absent.

Roborock S7 Pro Ultra : nos différentes zones de test

Sols durs

Ces endroits sont les plus coriaces pour un robot aspirateur. Mais grâce à sa puissance, le Roborock S7 Pro Ultra a réussi à les traiter. En effet, la plaque tournante à décoller les salissures rebelles du sol. Ensuite, les débris sont collectés dans le bac adéquat.

Tapis

Ce sont les obstacles les plus fréquents pour un robot aspirateur. Selon le mode et le trajet choisis, le Roborock pourra les contourner, passer au-dessus, ou nettoyer les tapis. Ici, nous nous sommes orientés vers cette dernière option.

Les brosses latérales se tordent pour rincer les tapis. En alternative, vous pourrez vous fixer vers la brosse centrale.

On a testé successivement ces deux options, mais les résultats sont toujours de bonne qualité.

Carrelages

Nous avons utilisé l’option serpillière pour ces zones. En effet, le robot dispose d’une lignette à sa base. Elle absorbe les saletés superficielles sur nos carrelages. Mais des petites traces sont laissées par notre aspirateur fétiche. C’est le seul hic lorsque ce produit s’occupe de ces endroits.

Toutefois, l’intelligence du Roborock S7 Pro Ultra nous a surpris. Le robot s’est dirigé automatiquement vers la station d’accueil pour rincer la lingette. Ensuite, l’aspirateur a continué son trajet de nettoyage.

Les zones sombres

Tapis de couleurs noires, ou pièces obscures. Le Roborock S7 Pro Ultra n’est pas capable de s’occuper de ces endroits. Le produit ne pourra pas éviter ce genre d’obstacle. Toutes les possibilités de navigation sont aussi altérées dans l’obscurité.

Le verdict final

Le Roborock S7 Pro Ultra nous a surpris par son intelligence. Avec une simple cartographie, le produit a su suivre un trajet précis pour mieux nettoyer notre intérieur.

Aussi, nous avons profité de la liberté d’utilisation, en programmant tous les aspects du robot aspirateur. Une fois ces configurations faites, le Roborock S7 Pro Ultra a comblé nos attentes, avec des nettoyages de haute qualité.

Cependant, l’absence d’une caméra, et les difficultés face aux zones sombres posent problème.

Espérons que les fabricants se concentreront sur ces points lors des prochaines mises à jour.

Comme nous l’avons dit, le Roborock S7 Pro Ultra dispose d’une performance à moindre prix. Nous l’avons confirmé avec nos tests. En effet, vous trouverez ce genre de robot à partir de 999 euros.

Absence de caméra

Baisse de performance dans l’obscurité

Pas de possibilité de séchage

Navigation - 9 Batterie - 8 Puissance - 8.5 Design - 7.5 Capacité de nettoyage - 8 8.2 Système de navigation : très précis, capable d'éviter les obstacles. Batterie : robuste. Puissance : très fiable. Design : minimaliste, parfait pour tous les goûts. Capacité de nettoyage : le grand atout du produit. User Rating: Be the first one !